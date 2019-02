El himno minero, según LuGotti

Para cualquier artista, conectar con el público es algo mágico y el verdadero objetivo que busca en su obra; sin embargo no siempre es fácil, y más cuando se trata de versionar un tema conocido y muy querido para el destinatario, un reto al que se ha enfrentado con éxito el saxofonista leonés LuGotti al versionar Santa Bárbara bendita, una de las canciones mineras por excelencia. «No había conectado con tantas personas de esta forma antes, me he emocionado», destacaba el artista.

Según explicó LuGotti, la idea de la versión surge a finales del pasado mes de agosto, cuando actuó en la localidad de Ciñera de Gordón durante sus fiestas patronales. «El trato fue espectacular y de alguna manera tenía que agradecérselo». De ahí nació un tema con el que no sólo quiere homenajear a los mineros de Ciñera sino a todos los trabajadores el sector en León, ya que eligió distintos escenarios mineros para grabar su videoclip: el Pozo Calderón en Villablino, el complejo de Vegamediana en Cistierna y el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León de Sabero.

Más concretamente, el artista detalló que en la comarca de Laciana había barajado varias ubicaciones pero que. sin embargo, se decidió por la explotación de Calderón al considerar que reunía mejores condiciones para su trabajo. «Quiero agradecer al lacianiego Floro Varela el interés que ha mostrado y su ayuda para contemplar las distintas explotaciones» destacó.

Una de las cosas que más impactaron a este saxofonista fue ver en el Pozo Calderón los vestuarios. «Tengo en mi retina esa imagen, está igual que el último día que se trabajó allí, con las botas y los cascos de los mineros», dijo. Y es que LuGotti «nunca había estado tan en contacto con el sector minero como ahora, esa imagen me golpeó duramente». Un recuerdo que no sólo impactó al saxofonista sino también a su compañero y amigo Iván Taca, quien acompaña a LuGotti en este trabajo.

«Impacta la imagen de ver como está el pozo, saber que así quedó tras el cierre». Y es que, a pesar de que el lacianiego Taca ha crecido en esta zona y la minería forma parte de su vida, ha vivido este trabajo de una forma muy especial: «Conectas con la gente, con la mina, recuerdas que has vivido en comarca minera y el sentimiento es profundo» aseguró Iván Taca.

En este último trabajo de LuGotti también participa su padre, Alejandro Gutiérrez, al acordeón, algo que indudablemente le añade más carga emocional. Y respecto a los estereotipos sobre los mineros, LuGotti lo tiene claro: «Si tuviera que trabajar en una mina, podría tener un carácter duro, sin embargo los mineros me han mostrado una gran sensibilidad».

Además, en este Santa Bárbara que recrea el saxofonista LuGotti puede encontrarse un arreglo instrumental con mucha «alma» y un enfoque muy personal de la canción En el pozo María Luisa, con todo lo cual ha elaborado un sentido homenaje sonoro a toda la minería leonesa. Acompañando al tema musical, el equipo de la guía Go León ha grabado un vídeo en los citados puntos de la provincia acompañado de diversos planos tomados en minerías a cielo abierto en Santa Lucía de Gordón y en Ciñera.

Una trayectoria de prestigio

LuGotti está considerado como uno de los mejores saxofonistas y productores del panorama artístico nacional. Se licenció en la prestigiosa Universidad Berklee College of Music de Boston donde realizó, becado, sus estudios superiores. Se involucró en aquellos años en distintos proyectos y colaboraciones con Fred Wesley (James Brown, George Clinton) y Kat Dyson (Prince). En 2005 fue presentado por Maceo Parker en el Teatro Roxy de Boston como «la promesa española del funk». Actualmente está inmerso en desarrollar en Ibiza su carrera personal, tocando en los lugares más exclusivos de la isla y potenciando una faceta artística no vista anteriormente como es la de productor de música electrónica. Ejemplo de ello es que en 2013 publica su primer single y videoclip Golden Notes.