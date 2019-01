Huracán de soul en el Húmedo

Lugar: sala Babylon (Santa Cruz, 10).

Hora: 22.00.

Entradas: 15 euros en taquilla.

dl | león

Dentro de su maratoniana gira europea y canadiense —75 espectáculos en total, de los cuales 18 serán en España—, la ‘apisonadora del soul’ Samantha Martin y su banda Delta Sugar recalan hoy en el pub Babylon de la capital leonesa, en pleno Barrio Húmedo. Una inmejorable ocasión para disfrutar de esta formación trepidante —y numerosa—, que hace estallar la fiesta y el baile allá por donde van y que son palabras mayores en lo que al soul americano se refiere.

Presentarán su nuevo disco, Run to Me, producido por Darcy Yates y que explora todas las vicisitudes del amor desde las raíces de la música americana, el soul y el góspel: deseo, traición y satisfacción tanto emocional como sexual, con letras incisivas y armonías y arreglos que rescatan los mejores sonidos del soul de la casa Stax, en la liga de contemporáneos como Leon Bridges, Sharon Jones, y Lee Fields. Con Tina Turner y los Staples Singers como referencias fundamentales, y una notable influencia del blues, Samantha y su banda de siete músicos en escena ofrecen un poderoso espectáculo en directo, «de esos que deja al oyente boquiabierto y satisfecho a partes iguales», como expresa la crítica especializada. Para su álbum de debut de 2015, Send the Nightingale, Samantha Martin se inspiró en el sonido del góspel contando con una banda más reducida, algo que el más emotivo Run To Me lleva a nuevas cotas al rodearse de toda una big-band.

Premios y nominaciones

Por cierto que Send the Nightingale le valió a la artista canadiense y a su grupo cuatro nominaciones a los premios Maple de blues, donde ha sido tres veces consecutivas nominada como mejor vocalista, y un galardón Cobalt a la mejor composición por Take Us Swiftly Home. Por otra parte, Samantha Martin & Delta Sugar fueron además seleccionados para representar a la ciudad de Toronto en el International Blues Challenge de Memphis, ayudándoles a dar el salto a Estados Unidos y Europa, donde ahora se encuentran en pleno proceso de ‘conquista’.