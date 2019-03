La idea más descabellada y premiada del leonés Fernando Otero Perandones

La película More than a barbershop, dirigida por el bañezano Fernando Otero Perandones, fotógrafo de Diario de León, y el asturiano Xandru Fernández Ramírez, volvió de tierras lusas con un nuevo premio bajo el brazo. El cortometraje documental fue proyectado en el Festival Internacional de música no Cinema MUVI que se celebró en la localidad portuguesa de Almada, donde se alzó con el premio del público en la sección Sonetos Cantados Internacional.

El rodaje del filme se realizó en Dublín, en la barbería Abner Browns del barrio de Rathmines. Desde su estreno en Irlanda, el laureado cortometraje se ha proyectado en más de 20 festivales internacionales de ocho países, siendo este su cuarto premio internacional, después ganar en el Chicago Irish Film Festival 2017, Jukebox International Film Festival 2017 de Carson City y en el Sunnyside Film Festival 2016 de New York. El filme cuenta cómo la pasión por la música de dos peluqueros convirtió una barbería de barrio en un icono de la escena musical irlandesa. . Por esta barbería han pasado músicos de la talla de Michael Stipe (R.E.M.), The Hot Sprockets, Mundy, Gavis Glass o Duke Special. En 2016 estuvo nominada a mejor sala de conciertos de Irlanda.

Abner Browns parece ser sólo una barbería de corte clásico, rodeada de pubs y pequeños comercios, pero allí su dueño decidió mezclar su trabajo diario

con otra de sus pasiones, la música. El corto lo protagonizan Blair Packham es un artista, cantautor, guitarrista, compositor, productor, escritor, presentador e ingeniero canadiense; el cantautor Johnny Stewart, que ha tocado junto algunos de los más famosos artistas irlandeses como Hot Sprockets o Ryan Sheridan; y Carly Coonagh, que ha actuado en muchos escenarios en toda Irlanda incluso compartiendo escenario con el compositor Ennio Morricone.

Otero Perandones es técnico superior en Imagen y ha trabajado, entre otras empresas, en la productora Geográfica Films y junto a los equipos responsables de programas televisivos tan populares como Callejeros o Frank de la Jungla.