Jáuregui aboga por un periodismo combativo

dl | león

El título es toda una declaración de intenciones: Los periodistas estábamos allí para contarlo. El libro, una obra coral con más de 150 firmas, es un «manifiesto a favor del periodismo», según Fernando Jáuregui, coordinador de la obra. El periodista cántabro presentó ayer el libro en el Club de Prensa del Diario acompañado por el director de este periódico, Joaquín S. Torné.

«Es un libro político en el mejor sentido», explicó Jáuregui. «Queríamos decir que también hemos contribuido a reflejar la historia, mejor o peor, pero estábamos allí e hicimos un papel importante». Jáuregui, columnista del Diario, recuerda que tras el franquismo los periodistas reivindicaron la libertad de expresión, «que conquistamos entre todos».

El comunicador cántabro aboga por un periodismo «más crítico con lo que nos rodea». Apuesta por recuperar la capacidad combativa que esa profesión tenía en tiempos de la Transición. «Y no es que entonces fuera más fácil», en su opinión. «Ahora no tenemos la voluntad para poner en marcha un movimiento regeneracionista como entonces, sencillamente, porque no queremos. Estamos sumidos, no solo los medios, sino todo el país en general, en un egoísmo brutal que está destruyéndonos», dijo.

Los periodistas estábamos allí para contarlo ha contado con la participación de 105 periodistas, 50 fotógrafos y varios dibujantes políticos, todos nacidos entre 1938 y 1958. El libro contiene historias personales, revelaciones y anécdotas de Iñaki Gabilondo, Victoria Prego, Luis del Olmo, Luis María Ansón, Miguel Ángel Aguilar, Pedro J. Ramírez o Karmentxu Marín.