José María Merino defiende la fuerza del español en el mundo

césar combarros | valladolid

Tras varias charlas entre el escritor burgalés Álex Grijelmo y el leonés José María Merino, surgió la idea: «¿Por qué no publicar un libro hablando de la dimensión universal del español, de todo lo que le rodea, donde intervengan especialistas de distintas áreas?».

Aquel chispazo inicial cobró forma y ahora, casi un año después, cristaliza en el libro Más de 555 millones podemos leer este libro sin traducción (Taurus, 22,90 euros), un volumen coordinado por ambos que, con el subtítulo La fuerza del español y cómo defenderla, reúne artículos de 18 autoridades o especialistas en la lengua para «reivindicar la importancia del español, de la cual los españoles parece que no somos conscientes», explica Merino.

Junto a ellos dos, el volumen recoge los análisis y las miradas sobre diferentes facetas del idioma que lanzan periodistas o economistas junto a expertos lexicográficos, lingüistas, históricos o jurídicos como Raúl Ávila; Pedro Luis Barcia; Jesús Castañón Rodríguez; Inés Fernández-Ordóñez; David Fernández Vítores; José Luis García Delgado; Pilar García Mouton; Salvador Gutiérrez Ordóñez; Fernando Herrero; Eulàlia Lledó Cunill; César Antonio Molina; Francisco Moreno Fernández; Santiago Muñoz Machado; Rosa Navarro Durán; Francisco Javier Pérez y Jesús Sánchez Lobato.

Ellos aportan consideraciones y estudios inéditos sobre aspectos como la inicial consolidación del español, la contradictoria normativa que lo fijó como lengua general en América, su dispersión y variedad, las previsiones de crecimiento, su valor económico, algunas de las instituciones que lo apoyan, su enseñanza, temas relacionados con el diccionario, la gramática y la ortografía, americanismos y regionalismos que ya son panhispánicos, la presencia de lo femenino, aspectos del lenguaje rural o del deporte, la irrupción muchas veces innecesaria de otras lenguas…

«A mi juicio, el libro presenta, a través de múltiples facetas y esa sabia intervención de numerosos especialistas en diferentes materias, un panorama de la lengua española interesante y sustancioso en muchos aspectos. Los temas y los puntos de vista son dispares, y aunque los participantes asumen la propiedad de la lengua sin disidencias, no dejan de manifestarse ciertas opiniones críticas desde algunas perspectivas. También esta obra tiene sustancia de aventura, y sus voces no son unánimes, como corresponde a las buenas novelas», relata Merino en el prólogo de la publicación, que titula ‘La aventura del español’.

Un idioma sin límites

A juicio de los coordinadores del libro, como señala Merino en declaraciones a Ical, «la dimensión que tiene en el mundo y en la cultura humana el español no es suficientemente conocida ni siquiera por los hispano parlantes». Tras reconocer que «en el aspecto tecnológico el mundo hispánico no está en primera línea» y pedir que se le dé «tiempo al tiempo», el Premio Castilla y León de las Letras subraya que, «en materia de cultura, literaria, estética, artístico, pictórico o teatral, el mundo hispánico no tiene nada que envidiar a nadie».

Merino se muestra crítico con quienes utilizan anglicismos cuando existen equivalentes en castellano («es un verdadero papanatismo, no lo puedo entender», recalca) y confiesa su «optimismo» con el futuro del español, una lengua «en expansión», que «crece a muchísima velocidad». No en vano, reconoce que cuando concibieron este libro el título inicial iba a ser Más de 500 millones podemos leer este libro sin traducción, si bien nueve meses después, al recibir el artículo de David Fernández Vítores, la cifra se aproximaba ya a los 600 millones. «Al final elegimos 555 millones porque nos parecía un número bonito y sugestivo», sonríe. Entre las aportaciones que más le han sorprendido de la publicación, alude a la presencia del español en «muchos otros sitios aparte de los que ya conocemos», como el Magreb o los trabajos que se están desarrollando para crear sendas academias de la lengua sefardí o en Guinea. También alude a la aportación de José Luis García Delgado para apuntar que «el español aporta a nuestra economía el 16 por ciento del PIB».

Merino reconoce que «a veces asistimos en España a enfrentamientos disparatados entre nuestras propias lenguas», algo que achaca a quienes tienen «una visión aldeana y reducida de lo que somos». «Los españoles tenemos un cierto complejo de inferioridad, y esas rivalidades que hay entre las lenguas…».