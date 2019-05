‘Juntos’ con Kiti Mánver en León

Lugar: Auditorio Ciudad de León.

Hora: 21.00.

Entradas: 18 euros.

La conocida actriz Kiti Mánver desembarca hoy en el Auditorio Ciudad de León con la comedia Juntos, que cuenta en el reparto con Mélani Olivares, Gorka Otxoa e Inés Sánchez, bajo la dirección de Juan Carlos Rubio.

Isabel vive, o mejor dicho, sobrevive, en un modesto piso junto a su hijo Miguel, un discapacitado que roza la cuarentena, impulsivo y generoso.

La inesperada visita de su hija mayor, Sandra, ausente desde hace más de diez años, trastocará la vida familiar y hará que las complejas relaciones entre ellos se tambaleen, arrastrando a todos una espiral de ternura, ironía e mucho humor. La hija, protagonizada por Mélani Olivares, es una nueva rica que aboga por meter a su hermano discapacitado en una residencia para que su madre sea feliz, sin caer en la cuenta de que en realidad el hijo es el que le da ganas de vivir a su madre.

Una tragedia de 90 minutos que pone sobre la mesa grandes cuestiones. Juntos aborda con maestría un tema candente: ¿existe la normalidad? ¿Qué significa ser normal? ¿Estamos preparados para aceptar lo diferente?

El dramaturgo francés Fabio Marra, autor del texto, mezcla risas y sentimientos en una fabulosa comedia que fue candidata en Francia a varios Premios Moliere 2017 —mejor comedia y mejor texto—, alzándose con el galardón de mejor actriz protagonista.

Juntos trata con exquisitez el tema de la discapacidad mezclando humor, respeto y normalidad. ¿Qué ocurre hoy en día cuando alguien nos necesita porque no encaja en nuestro mundo? ¿Existen vidas que no valen la pena de ser vividas? En ese caso, ¿quién decidiría cuales son las vidas que no valen la pena? ¿Estamos preparados para aceptar lo diferente?