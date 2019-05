‘La Anunciación’ de Fray Angelico recobra todo el color perdido

elena martín lópez | madrid

Los cuadros, como las personas, sufren un proceso de transformación a lo largo del tiempo que queda reflejado sobre su piel o, en este caso, su lienzo. Una quemadura provocada por una vela, una fractura y varias restauraciones desacertadas, son algunas de las cicatrices que la historia ha grabado en La Anunciación, uno de los cuadros más importantes del pintor italiano Fra Angelico y eje central de la exposición Fra Angelico y el origen del renacimiento florentino, que abrirá sus puertas el día 28 en el Museo del Prado. Tras un proceso de restauración de un año, realizado en el Taller de Restauración del Museo del Prado y que ha sido posible gracias a la donación de 150.000 euros de las instituciones culturales Friends of Florence y American Friends of the Prado Museum, las heridas de ‘La Anunciación’ han sido curadas.