«La manipulación, hoy, se reproduce como un virus»

Lugar: Fundación Sierra Pambley.

Hora: 19.30.

«Despido en diferido» o «reestructuración» por despidos puros y duros. «Armas inteligentes» por la artillería de toda la vida. «Neoliberalismo» por voracidad sin control y desigualdad galopante. Y «posverdad» por mentira. El lenguaje que han creado determinados grupos de poder político y económico —una mezcla de eufemismos, disfraces y disimulos— se ha colado por todas partes y ha acabado por impregnar los más dispares discursos y pensamientos. Para luchar contra esas ambigüedades muy bien buscadas y trabajadas, el conocido escritor, abogado y sindicalista Nicolás Sartorius ha escrito La manipulación del lenguaje (Espasa), un Breve diccionario de los engaños, como reza su subtítulo, que hoy presenta en la leonesa Fundación Sierra Pambley.

«Es verdad que, a lo largo de la historia, los poderosos han intentado manipular el lenguaje para confundir, engañar o controlar. Como es sabido, la verdad es la primera víctima en todas las guerras —indica, en conversación con el Diario—. Pero ahora sucede algo nuevo, se aprecian rasgos diferentes. Por ejemplo, en la extensión, en el alcance de la manipulación: adquiere un carácter global. Hoy las manipulaciones son virales, se reproducen como virus, como metástasis. Ese es uno de los conceptos principales que analizo en el libro».

Activo militante antifranquista —pasó seis años en prisión—, cofundador de Comisiones Obreras, ex miembro activo del PCE y de IU, que abandonó para dedicarse a la investigación y al articulismo, si hay alguien que puede echar la vista atrás y sacar conclusiones y consejos de cara al futuro, ese es Sartorius. «Lo que hoy vemos es que se intenta ocultar o negar realidades disfrazándolas con una palabra más amable —comenta—. Hablan de ‘neoliberalismo’ cuando supone precisamente la erosión o la negación de la libertad al ocasionar unas desigualdades tremendas; de ‘paraísos fiscales’ cuando en realidad son infiernos, lugares donde se eluden recursos mermando así el Estado del Bienestar; y hasta de ‘banco malo’ cuando no es un banco sino una estafa, activos tóxicos que encima hemos de pagar todos».

En este Diccionario de engaños no faltan conceptos como nacionalismo, que a juicio de Nicolás Sartorius es causa de «gran debilidad» en las naciones, o de «populismo», que suele devenir «en desastre para los pueblos».

No obstante, indica que amplios segmentos de la sociedad están dispuestos a creer esas falsedades por ignorancia, «o porque les viene bien para sus intereses particulares».

«Durante la dictadura de Franco, todos los mensajes que se trasladaban eran mentira: decían cosas como que el dictador lo era ‘por la gracia de Dios’, aquello del ‘sindicato vertical’, o lo de ‘centinela de occidente’... Fue una vez que me di cuenta de lo vacía que estaba esa retórica cuando empecé a combatir la dictadura», cuenta. Ahora, más bien, lo que se hace es «ocultar» o enmascarar las realidades. Y Nicolás Sartorius menciona así las Fake News de Donald Trump, ese Brexit donde se repetía que todo iba a parar Bruselas, Vox, Italia, el nacionalismo catalán con el «España nos roba»... «Para algunas personas, sencillamente, es más fácil creer esto; les es más sencillo creer una mentira que la verdad». Además, con internet y las redes, esas mentiras cobran dimensión planetaria.

Viejas certezas

«La gente añora las certezas anteriores, y quiere regresar a ellas», dictamina. Y se fija, por ejemplo, en Trump, que habla de «volver a hacer América grande» pero a la vez despliega un capitalismo mundial típicamente americano, o de ese independentismo heredero «de la derecha catalana», sobre todo de la «burguesía media», que cree que la globalización y todo lo que trae aparejado «les puede perjudicar».

«Hay sectores a los que todo esto les es útil, y que encuentran una base social amplia en el miedo y la inseguridad», dice quien, no obstante, se declara «optimista» frente al futuro. «No cabe duda de que estamos ante una amenaza a la democracia (y la democracia debemos defenderla todos, y no solo votando), pero no son amenazas al viejo estilo, de golpes de estado, sino más bien de vaciamiento o debilitamiento de la misma —reflexiona—, que conduce a problemas como una desigualdad brutal y otros, como los relacionados con el medio ambiente».

«Todo depende de lo que hagamos —concluye—. Si nos unimos y nos olvidados de radicalismos y pensamos en construir Europa, hay esperanza. Por eso las elecciones europeas de mayo son cruciales. Si la UE cae, la situación será dramática».