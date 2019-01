Lavan la cara al patrón de la ciudad

e. gancedo | león

Por estar enclavada en el mismo corazón de la ciudad —y por otras razones—, la iglesia de San Marcelo registra un casi continuo entrar y salir de fieles, algo no del todo habitual en los templos de estas primeras décadas del siglo. Pero claro, no estamos ante una parroquia al uso. Dentro se venera la imagen del centurión romano San Marcelo, patrón de la capital leonesa (San Froilán lo es de la diócesis), y uno de los santos de historia más curiosa de la extensa familia hispánica. Son varias las joyas artísticas, históricas y espirituales que alberga el templo, y alguna recibe culto incesante: así, Nuestra Señora del Sagrado Corazón, «abogada de las causas difíciles y desesperadas», como avisa su letrero, con todo un pedestal de velas titilantes a sus pies. «Mira, esa imagen recibe mucha gente», susurra don Félix, el párroco, el mismo que informa de por qué un gran plástico negro lleva algunas semanas cubriendo el retablo principal: está siendo sometido a un importante proceso de limpieza y restauración que costea en su totalidad la parroquia. En total, unos 36.000 euros. «Antes del Concilio se cubrían los santos durante la Cuaresma, y era entonces cuando se aprovechaba para limpiarlos un poco», cuenta don Félix, que es montañés de la ilustrada villa de Lois, y quien da cuenta de la mucha suciedad y de algunos desperfectos que sufría el retablo. De hecho, esta es la primera vez que se acomete una intervención de tal calibre... en cosa de 300 años —el retablo es del siglo XVIII, con ciertas partes del XVII—.

Tres personas se afanan en esta labor que precisa de grandes dosis de paciencia, y al frente está el especialista en restauración José Luis González Santos. «Lo que estamos haciendo, sobre todo, es fijar la capa pictórica, completar ciertos desprendimientos y proceder a una gran limpieza general». «También eliminamos gran cantidad de restos de humo y cera, de suciedad en general», comenta, y añade que las labores comenzaron justo después de Navidad y que la pretensión es dejarlo listo para Semana Santa. Las imágenes principales, en concreto, solo recibirán un ‘lavado de cara’, ya que fueron restauradas con motivo de su traslado a una de las exposiciones de Las Edades del Hombre. El retablo tiene unas proporciones de once por nueve metros y los trabajos se realizan «de arriba abajo». «Lo positivo es que el soporte, la madera, está en buenas condiciones, no hemos encontrado termitas ni carcoma, no hay problemas de humedad como en tantas iglesias rurales», explicó González Santos. El mismo que detalló cómo, «con ayuda de una serie de fórmulas químicas» se consigue eliminar la suciedad acumulada «sin llegar a la pintura, en realidad ésta no se toca», dijo.

«El humo de las velas, aunque no nos demos cuenta, es negro; por eso los angelotes y molduras tienen esta tonalidad», muestra el experto, mientras don Félix recuerda el momento en el que llegaron las imágenes restauradas: «La gente no las reconocía. Pensaba que eran otras».

En su actualizada guía sobre la ciudad de León, Joaquín Alegre glosa la realidad histórica y patrimonial de la iglesia de San Marcelo: «Puja también por una gran antigüedad —tal vez paleocristiana—, pues consta restaurándose en tiempos de Ramiro I (842–850); la reedifica el obispo Pedro (1096), y vuelve a rehacerse en el siglo XIII. De todo esto no resta sino un tímpano desgastado. Porque lo que hoy puede contemplarse es una propuesta de Juan del Ribero Rada (1582), que imita sus admirables planos para el malogrado monasterio de San Claudio».

Continúa señalando que, «con austeridad escurialense», «dispone los espacios en cruz latina y los cubre con bóvedas de arista y cúpula baída. La escultura de este templo es lujo de museo. El retablo mayor con fórmula de relicario —la iglesia se dedica al mártir romano, a su esposa y a sus doce hijos, también inmolados por su fe— se imputa a Andrés Hernando, y las tallas laterales a Santiago Velasco. Preside la soberbia imagen de San Marcelo tallada (1628) por Gregorio Fernández. Dos piezas más atesora este templo del genial escultor sarriano: una Inmaculada —capilla del lado del evangelio— y un Crucificado —capilla del lado de la epístola—, que le encargó Antonio de Balderas. Los restos del santo titular reposan bajo el altar en una urna de plata (1627), de Hernando de Argüello. Otras cuatro en el sotabanco hacen lo propio con los de su familia. Dos retablitos laterales se dedican a santa Marta y a la Virgen del Carmen».

Una historia de película

Según la tradición, Marcelo fue un centurión adscrito a la Legio VII, estaba casado con la virtuosa Nona o Nonia, y engendró doce hijos —familia numerosa asimismo representada en el retablo—. Curiosísimo es el testimonio de uno de sus dos juicios por abrazar la fe cristiana (sufrió uno en España y otro en Tánger); en el segundo, el presidente del tribunal deja escrito lo siguiente: «En el felicísimo día en que todo el orbe celebramos solemnemente el cumpleaños de nuestros señores augustos césares, Marcelo, centurión ordinario, como si se hubiese vuelto loco, se quitó el cinto militar y arrojó la espada y el bastón delante de las tropas». Le condenaron a muerte, él dio las gracias al presidente del tribunal... y acabó decapitado.