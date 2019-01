Lo que leeremos en el 2019

2019 viene cargado de promesas, esos libros por los que merece lanzarse en barrena hacia la librería más cercana. Y es que en los capítulos internacional y local los últimos trabajos de las grandes figuras de las letras se muestran de lo más apetecible, aunque no haya en esa lista un potencial superventas que a buen seguro los sellos reservan para Sant Jordi. Por lo demás, tiempo habrá para descubrir a los debutantes y a todas aquellas propuestas que vienen de la mano de los pequeños (pero grandes) sellos independientes. La voz de las mujeres se oyó muy fuerte el pasado año y este, por lo apreciado, prosigue por esa senda. También nos acompañarán esos ensayos que nos ayudan a orientarnos en estos tiempos tan confusos.

LOS MÁS CODICIADOS

Abre el fuego de la temporada ‘Serotonina’ (Anagrama), la sustancia que permite al autor francés más amado y despreciado, Michel Houllebecq, levantarse cada mañana no con buena cara, que eso es imposible, pero sí con los suficientes ánimos como para ponerse a escribir. También ese el título de su última y muy esperada novela (el día 9 en librerías) que transita por sus habituales obsesiones: la crítica consumista, el erotismo, el desprecio a la moral burguesa… Otro autor esperado, esta vez por partida doble, es Murakami, que nos dejó con ganas de más cuando el pasado noviembre se publicó la primera parte de ‘La muerte del comendador’ (Tusquets / Empúries). También en enero aparecerá ‘14 de julio’ (Tusquets / Edicions 62), una recuperación de uno de los grandes descubrimientos del pasado año, el goncourt Éric Vuillard. Y, con honores de estreno, Qui et penses que ets? (Club Editor), un volumen de relatos entralazados de la nobel Alice Munro de 1978, que no se había publicado ni en catalán ni en castellano.

LOS VALORES SEGUROS

Hace siete años, cuando parecía que Julian Barnes había dado sus mejores obras, se descolgó con su soberbia ‘El sentido de un final’; ahora repite con la misma brevedad e intenciones gracias a ‘La única historia’ (Anagrama). Y en el mismo catálogo, ‘Días temibles’ de la inmisericorde A. M. Homes que en estos relatos despliega su habitual dosis de mala baba. También habrá que echarle un ojo a ‘El amor es ciego’ del británico William Boyd (Alfaguara), elegante melodrama de pasión y venganza, marcado por el más absoluto placer de narrar. Algo parecido a lo que la norteamericana Anne Tyler –esta vez con ‘El baile del reloj’, Lumen / Proa- y el británico David Lodge (‘Un hombre con atributos’, Impedimenta) nos tienen acostumbrados. Sin olvidar a dos pesos pesados como Jonathan Lethem (‘Anatomía de un jugador’) y Dave Eggers (‘El monje de Moka’), ambos en Random House.

CON LA MIRADA EN EL ÉXITO

En Seix Barral apuestan fuerte por El día que Selma soñó con un okapi, de Mariana Leki, todo un best-seller en Alemania que recuerda en cierta manera a ‘La elegancia del erizo’ de Muriel Barbery. En Destino lo hacen por el cambio de tercio de Félix J. Palma que ha abandonado sus ficciones victorianas por una novela negra contemporánea habitada por un asesino en serie que mira al pasado en ‘El abrazo del monstruo’. Y en Plaza & Janés ofertan 'El zorro', último trabajo del veterano Frederick (‘Chacal’) Forsyth. Sin olvidar la resurrección de Pepe Carvalho, ‘Problemas de identidad’ (Planeta / Columna) en la que se ha embarcado Carlos Zanón. La pregunta es ¿qué pensaría Manuel Vázquez Montalbán?

NEGRA Y CRIMINAL

Aunque ahora el género parece impregnar toda la literatura, los amantes del ‘noir’ estricto están de enhorabuena con las nuevas entrega de Bernard Minier, ‘Una maldita historia’ (Salamandra), Louise Penny, ‘Un destello de luz’, ambas en Salamandra, y Claudia Piñero, Elena sabe (Alfaguara), cuyo lanzamiento coincidirá con su aceptación del Premio Pepe Carvalho en BCN. Y un autor indiscutible, Michael Connelly, que en ‘Las dos caras de la verdad’ hará que su héroe Harry Bosch intente limpiar su nombre, que ha quedado en entredicho. Y como fin de fiesta, un nuevo Benjamin Black (la cara B del gran John Banville) que en 'Los lobos de Praga' sirve a la vez una novela histórica y una intriga criminal en el siglo XVI.

RAY LORIGA Y ALREDEDORES

El autor de ‘Héroes’ estará en las novedades por partida doble. Por derecho propio, con su nueva novela Sábado, domingo (Alfaguara) y como personaje de Daniel Jiménez en Las dos muertes de Ray Loriga (Galaxia Gutenberg), en un extraño experimento que une “novela negra, autoficción y biografía no autorizada”. En marzo la ex del escritor y madre de sus hijos, Christina Rosenvinge se estrena como autora literaria con ‘Debut. Diarios y canciones’ en la que repasa medio siglo de trayectoria musical.

MUJERES (Y HOMBRES) EN CASTELLANO

Elvira Navarro regresa a la ficción-ficción con ‘La isla de los conejos’ (Random House), 11 cuentos de corte fantástico, género en el que tantas autoras están brillando últimamente. Edurne Portela publicará otra novela, Formas de estar lejos (Galaxia Gutenberg) tras su celebrado debut con ‘Mejor la ausencia’. Y ojo a una debutante, la periodista venezolana afincada en España Karina Sainz Borgo, que ha conseguido vender su primera novela ‘La hija de la española’ (Lumen) a 21 países antes de su publicación (marzo), en un caso similar al de Milena Busquets y su ‘También esto pasará. Junto a ellas están ‘Petit París’ del gran Justo Navarro (Anagrama) y ‘El aliado’ de Iván Repila (Seix Barral).

EL PESO DEL PASADO

Se va a hablar mucho este año del tétrico aniversario del caso Manson hace medio siglo. De ahí que Capitán Swing publique ‘Helter Skelter. La verdadera historia de los asesinatos de Charles Manson’ de Vicent Bugliosi, abogado de la acusación en el juicio contra el criminal, quien reconstruyó los hechos con todo el rigor. Nietzsche es el filósofo más en auge, y dos biografías una de Rudiger Safranski (Tusquets) y otra de Sue Prideaux (Ariel) lo certificarán. Otra recuperación histórica será la figura de la fotógrafa Gerda Taro, fallecida a los 26 años durante la contienda española y autora de algunas de sus mejores imágenes: será en la novela 'La chica de la Leica' de Helena Jaceczek (Tusquets).

LA MEMORIA Y LA REALIDAD

No andamos muy sobrados por aquí, con el permiso de Andrés Trapiello, de literatura diarística, así que la publicación ‘Una cierta edad’, dietario del crítico teatral y novelista Marcos Ordóñez, entre los años 2011 y 2016, es una buena noticia. También es muy pertinente, dados los tiempos que corren, la recuperación de 'Breve historia de la misoginia' (Ariel) en la que Anna Caballé pasa revista a buena parte de lo dicho y escrito en contra de las mujeres, así como el nuevo y ameno libro de la historiadora Mary Beard, tras su exitoso 'Mujeres y poder', 'La civilización en la mirada' (Crítica) repasa cómo el hombre ha interpretado su propia imagen y la de la divinidad. Sin olvidar las memorias de la reciente ganadora del Cervantes, la poeta uruguaya Ida Vitale, que en 'Shakespeare Palace' (Lumen) reconstruye su larga estancia en México al amparo de Octavio Paz. También habrá que estar atentos a 'Facha' de Jason Stanley (Blackie Books) una exposición (y por lo tanto una advertencia) de cómo el fascismo destruye la democracia desde el interior, el llamado 'huevo de la serpiente'. Esa misma idea está en la base del panfleto 'Instruccions per convertir-se en feixista' (Proa) de la autora sarda Michela Murgia.

EL HUMOR, EL HUMOR

‘El libro de Gila’ (Blackie Books) de Jorge Cascante que ya jugó con humor la carta de la nostalgia en su homenaje a Gloria Fuertes tiene grandes posibilidades de éxito, el proyecto es parecido y celebrará el centenario del nacimiento radicado en Barcelona. Y en esa misma línea se encuentra el dedicado al simpar Chiquito de la Calzada, una biografía ilustrada por Sergio Mora que promete grandes alegrías lectoras.Lo que leeremos en el 2019