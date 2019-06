León se mete en ‘el agujero’

The Hole vuelve a León. La carpa instalada en la explanada de la Junta abre sus puertas a un nuevo espectáculo de la saga, The Hole Zero. Una producción que mezcla circo, cabaret, música y humor de una forma diferente a los anteriores espectáculos; dejando a un lado el cabaret europeo y la revista española para inspirarse en las fiestas disco de finales de los 70 y principios de los 80. Una fiesta con un nivel insuperable en sus números y en la calidad de los artistas, con la música como un elemento indispensable dentro del show, con canalleo, un punto sexy, un importante factor sorpresa y diversión asegurada. Y cómo no, con una historia de fondo que actúa como hilo conductor de todo el espectáculo, que explica el origen de The Hole. Sobre el escenario, 23 artistas que protagonizan un espectáculo que ya han visto más de dos millones de personas.