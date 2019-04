«León necesita innovar y arriesgarse»

pacho rodríguez | león

Julio César Álvarez (León, 1978), escritor, psicólogo, dj, melómano, habitual de la cultura leonesa, rescata un idilio olvidado que sería el del León de mediados de los 80 con The Smiths, que a él le pilló siendo niño pero que de alguna forma ha recuperado en forma de libro. Pero la trascendencia del grupo liderado por Morrissey, icono pop, alternativo, un tipo siempre dispuesto a decir lo a disgusto que está (y enfant terrible aun a punto de entrar en el club de los 60...), es tal que supera lo local y ha llevado a que Álvarez publique este The Smiths Pálidos y débiles que edita el sello barcelonés Discos de Kirlian como una operación rescate que aporta datos imprescindibles tanto para los fans de los de Manchester como para los aficionados a la memorabilia musical y sus biografías. Y como regalo un epé con versiones a cargo Silent James, Selvática, Vacaciones, Gente Joven y Lavandera.

Aquí, en Pálidos y débiles, hay datos que sólo se pueden descubrir acudiendo al libro. Lo confirmarán cuando lean las impagables opiniones de personajes clave en la historia de The Smiths. Datos históricos, análisis más allá del propio contexto de la banda, observaciones que explican la evolución y relaciones de los miembros del grupo, son algunas de las enjundiosas aportaciones del también autor de novela, como la reciente Nueva selva. Así llega a un trabajo que en parte también recupera tiempos en los que los grupos ingleses, la niebla en el Burgo, o el frío en la puerta del Layla o del Berlín en el puro centro de la ciudad, eran sensaciones de la mala salud de hierro de la noche crápula leonesa.

—¿A quién tiene más miedo a los melómanos fans de The Smiths o a los directamente «enterados»?

—Los seguidores de The Smiths son muy fieles y exigentes. Tienes que aportarles algo que consideren valioso. Continuar de algún modo esa tradición que engrandece y hace reflexionar sobre la banda de Manchester. El público general tiene la oportunidad de conocer una de las bandas más influyentes de toda la década de los 80. Algo que probablemente les resultará inspirador.

—¿Lo leerán sus lectores? ¿Qué van a pensar de usted?

—Gran parte de mis lectores asumen ya esa conexión entre literatura y música popular. Se han habituado a que los personajes de mis novelas están constantemente escuchando y hablando sobre música. Es una ampliación más. Creo que es un libro híbrido, que demuestra que un grupo como The Smiths tiene más literatura en su interior que gran parte de los autores de nuestro tiempo.

—Y al imaginario, al ideariode The Smiths, ¿qué cree que aporta su libro?

—Sobre todo aporta un análisis más profundo sobre aspectos que habitualmente quedan a un lado. Como el aspecto político y sociológico de la época, su precoz compromiso animalista, la sexualidad difusa de Morrissey o el valor iconográfico del grupo.

—¿Qué descubrió que no supiera de este grupo?

—Su alto compromiso político anti-Thatcher, su nada sutil violencia verbal y el cuidadísimo diseño de un grupo creado para ser un clásico contemporáneo.

—Después de escribir el libro, ¿les quiere más o menos a The Smiths?

—Me confirma mi intuición. The Smiths es uno de esos grupos que sólo aparecen cada mucho tiempo.

—¿Lo de que este año Mr. Morrissey cumpla 60 años tiene algo que ver?

—No, llevo mucho tiempo planificando este libro con Discos de Kirlian. El hecho de que en sus primeros ejemplares venga acompañado también de un disco con grupos versionando a The Smiths ha llevado mucho trabajo.

—En lo personal, ¿cómo llegó a The Smiths?

—Por pura casualidad. Como todas las cosas importantes. Me crucé con Bigmouth Strikes Again. Y desde entonces no han dejado de ser una gran influencia personal y literaria.

—¿Con qué otros grupos o artistas compondría su altar musical?

—Por citar algunos, The Jesus and Mary Chain, The Pastels, Alan Vega, Leonard Cohen o Echo and The Bunnymen.

—Usted que es una persona de la cultura leonesa y relacionado con la escena musical leonesa, ¿cuál sería su diagnóstico de su estado de salud?

—Creo que pese a las dificultades mantiene un buen tono muscular. Otro tema, por supuesto, es la despoblación juvenil y las dificultades que eso supondrá para mantener un buen nivel. Mi impresión es que hay personas muy valiosas culturalmente hablando. Y percibo importantes esfuerzos desde muchos ángulos. Musicalmente, creo que León era mucho más visceral. Un concierto era un acontecimiento social. Hoy es solo un entretenimiento entre muchos otros. Es muy valorable la pasión por la tradición cultural, pero León también necesita innovar y arriesgarse.

