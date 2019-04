verónica viñas | león

La Catedral de León no es Notre Dame. Posee los mejores sistemas de seguridad: cámaras de vigilancia, alarmas antiincendios y antirrobo. La cubierta del templo gótico es metálica desde 1966, cuando se quemó por completo a consecuencia de un rayo. «No hay nada que pueda arder, excepto el coro», afirma Mario González, administrador de la Catedral.

El ministro de Cultura, José Guirao, anunciaba a primera hora de ayer un plan para revisar todas las catedrales y los principales monumentos del país. Horas después, también el director general de Patrimonio de la Junta, Enrique Sáiz, se apuntaba a ‘inspeccionar’ los mismos monumentos, aunque no quiso desvelar a este periódico la lista completa de los que van examinar en León. En principio, el foco se pondrá en la Catedral y los Bienes de Interés Cultural (BIC).

«Existen riegos que no pueden ser controlados «al cien por cien», pero desde el punto de vista estadístico los siniestros devastadores ocurridos en las catedrales, monasterios y otros templos de Castilla y León «se pueden contar con los dedos de las manos», según Sáiz. El departamento de Guirao ha convocado para el día 26 un Consejo de Patrimonio Histórico extraordinario para abordar la situación de los planes de salvaguarda de bienes culturales ante emergencias.

«La colegiata San Isidoro ha pasado la ‘ITV’ de edificios singulares. Es uno de los templos con más seguridad», afirmó ayer el abad Francisco Rodríguez Llamazares. Las últimas restauraciones en la joya del románico han permitido renovar todo el sistema eléctrico. El museo, que en los próximos meses va a sufrir una gran reforma, dispondrá también de la tecnología antiincendios más moderna.

Una Catedral modélica

El administrador de la Catedral recuerda que la Pulchra fue «un ejemplo para toda Europa», tanto en la restauración acometida a finales del XIX, cuando estuvo a punto de desplomarse; así como en la extinción del incendio declarado el 29 de mayo de 1966. Apenas se usó agua para frenar las llamas. Solo la justa. Mario González atribuye el mérito al arquitecto Juan Torbado. Sin embargo, aquella noche contaba con el asesoramiento del arquitecto municipal, Prudencio Barrenechea, y el también arquitecto y concjeal Martín-Granizo, así como el jefe de bomberos, que dirigió las labores de extinción aquel domingo de hace 53 años. Acordaron que se consumieran las cubiertas antes de inundarlas de agua, como relatan los periódicos Diario de León y Proa de aquella fecha. Ello salvó las bóvedas, al evitar un mayor peso de la piedra como consecuencia de la humedad, lo que habría facilitado la caída del cuerpo principal de la catedral. Al contrario de lo que ha ocurrido en la catedral de París.

De la misma opinión es del subdirector del Instituto español de Patrimonio Cultural, Javier Rivera Blanco, quien en declaraciones al agencia Efe, aseguró que el uso del agua para apagar el incendio «es uno de los posibles errores que ha habido en Francia», ya que su peso ha podido contribuir a derribar la flecha y la bóveda. En este sentido contrapone el ejemplo de lo que se hizo en la catedral de León en 1966». «Los españoles cuidamos muy bien nuestro coche, pero no nuestros monumentos, les destinamos muy poco dinero, no nos damos cuenta de que no solo son nuestra identidad, sino también fuente de ingresos y clave para recuperar la España vaciada», ha señalado Rivera.

Un cheque de 5 millones

La restauración de la Catedral de León comenzó el mismo día del incendio, como asegurró el entonces director general de Bellas Artes Gratiniano Nieto. Aunque el interior del edificio apenas sufrió daños, porque voluntarios y seminaristas tuvieron tiempo de poner a salvo las obras de arte y el archivo, se desplomaron ocho pequeños vitrales de las bóvedas. El incendió se inició sobre las 17.30 horas de un domingo en el que el país estaba pendiente de la final de la copa del Generalísimo que disputaban el Zaragoza y el Atlético de Bilbao. Las llamas no fueron visibles hasta las ocho de la noche. Minutos antes los feligreses que asistían a la misa del canónigo Fidel Alonso comenzaron a sentir un fuerte olor a humo. Cuatro horas después el fuego estaba prácticamente extinguido.

Los bomberos llegados de Oviedo, Avilés, Salamanca, Palencia y Valladolid no tuvieron que intervenir. También se había lanzado una alerta a las bases aéreas de La Virgen del Camino, Villanubla, Burgos y Torrejón de Ardoz. «España entera se ha conmovido. De todas partes recibimos telegramas y llamadas telefónicas», afirmaba el obispo Luis Almarcha en una carta de agradecimiento dirigida a los leoneses y publicada dos días después. En ella recordaba: «En el siglo XVIII una chispa cayó en la Catedral y, aunque hubo algún muerto, se salvó la Catedral y fue causa de tomar precauciones».

El 15 de agosto el ministro de Hacienda José Luis Espinosa San Martín aterrizaba en el aeródromo de La Virgen del Camino con una misión. Acompañado por el secretario del Tesoro, hizo entrega al obispo Almarcha de un cheque por importe de cinco millones de pesetas (30.000 euros) para sufragar la restauración del tejado.

Aunque en junio las tormentas obligaron a tapar la cubierta de la Catedral con lonas, y todavía la madera calcinada se apilaba en el atrio, a finales de mes comenzaba la limpieza de escombros. Los trabajos de retejado los llevó a cabo la empresa Rogelio Fernández. Ese mismo mes de junio técnicos del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional «inspeccionaron minuciosamente» toda la Catedral de León. En su opinión, el incendio se produjo «por una sobrecarga en los pararrayos, favorecida por el ambiente húmedo reinante», según recoge el Diario de León del 2 de junio de 1966. En su informe afirmaban que la Catedral apenas había sufrido más daños que la cubierta.