León quiere dar una ‘pedrada’ en la Unesco

e. gancedo | león

El famoso y muy fotografiado Chorco de los Lobos en Valdeón. Los chozos de pastor, redondos y con cubierta vegetal, que jalonan muchos puertos de montaña leoneses. Los cortines que protegen las colmenas de los ataques del oso en los valles occidentales. Las cercas para dividir prados y fincas en todo el arco montuoso que va de Picos de Europa a la Cabrera y que reciben nombres diversos según la zona, como pared o muria. Son ejemplos de construcciones leonesas en piedra seca —sin argamasa u otros conglomerantes—, una técnica milenaria compartida con muchas otras áreas de España y Europa y que el pasado 28 de noviembre recibía la distinción, por parte de la Unesco, de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Eso sí, dentro de esa distinción no estaba la comunidad de Castilla y León. En la declaración figuraban Croacia, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Eslovenia, Suiza y España, y dentro de esta, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia y Valencia, pero no Castilla y León, quizá la comunidad que atesora más patrimonio de este tipo o al menos una de las que más. El PSOE ya denunció en su día el hecho de que el gobierno autonómico no hubiera «hecho los deberes», esto es, haber enviado la documentación necesaria, y ayer continuó esa labor encaminada, dijeron, a «recuperar el tiempo perdido» con la formulación en las Cortes de una Proposición no de Ley (PNL) que resultó aprobada por la Comisión de Cultura.

Defendida por el procurador socialista José Ignacio Martín Benito, instaba a la Junta a «adoptar las medidas que se solicitan en relación con las construcciones levantadas por la técnica de piedra en seco».

La proposición reclama a la Junta, en primer lugar, que realice «un inventario general por provincias de las construcciones levantadas con piedra en seco en toda la comunidad —explicó a este periódico—, y en segundo, a establecer un nivel de protección concreto para estas construcciones». En tercer lugar, y tras la aprobación de ayer, las Cortes apremian a la Junta «a establecer, en función de las disponibilidades presupuestarias y las líneas de subvenciones que vienen siendo convocadas en materia de patrimonio cultural, ayudas destinadas al mantenimiento, conservación y recuperación de esas construcciones». Y reseñó José Ignacio Martín Benito que, en cuarto lugar, la Junta habrá de realizar las gestiones oportunas «para que, previa comprobación de la existencia en Castilla y León de asociaciones o entidades dedicadas a la salvaguarda y difusión de esta práctica constructiva, se solicite la ampliación de la lista de comunidades depositarias de este bien inmaterial con reconocimiento mundial».

El procurador socialista ya había juzgado como inadmisible haber dejado pasar aquella oportunidad, pero recordó que la Junta no envió la documentación porque «no la podía certificar», es decir, no había llevado a cabo los pasos previos de inventariar, catalogar y proteger ese tipo de patrimonio ampliamente presente en las nueve provincias. En su proposición, el PSOE autonómico menciona numerosos ejemplos de la técnica por toda la comunidad, y en León resalta, por ejemplo, los corrales de lobos en municipios como Vega de Espinareda o Candín y el ‘corral concejo’ de Redipuertas (Valdelugueros).