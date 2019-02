El leonés Jesús Vidal, a por el Goya

«Hacía tiempo que no me reía tanto», «tenía que haber más personas como él», «soy sordo y eso me ha complicado mucho la vida»... son algunos comentarios que el director Javier Fesser y el actor leonés Jesús Vidal han recibido de los presos que han disfrutado de ‘Campeones’ en la cárcel, con alfombra verde y Goya incluido. ‘Campeones’ tiene once candidaturas, entre ellas además de mejor película, mejor director para Fesser y actor revelación para Vidal. El resultado se conocerá esta noche, a partir de las 22.00 horas, en la gala que se celebra en Sevilla, presentada por la pareja Buenafuente y Silvia Abril. | agencias