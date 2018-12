El leonés 'real' se pone delante de las cámaras

No se dan cuenta esta gente, bueno sí se la dan, que esta forma de hablar es un dialecto, muy concreto, con muy poco vocabulario y que se mantiene sólo en el medio rural y se refiere fundamentalmente a términos agrarios, no tiene un vocabulario amplio que permita construir un idioma. Me parece estupendo conservarlo como "bien cultural" y dentro de sus límites, sería ridículo pretender imponerlo como una "segunda" lengua o algo por el estilo, una cosa es escribir, hacer representaciones, etc. usando ese dialecto y otra muy distinta convertirlo en lengua de uso corriente, inventando un nuevo idioma y perdiendo algo tan especial y arraigado hace siglos como el castellano/español. Los que pretenden vivir de esto hacen un flaco favor a la cultura y al pueblo.