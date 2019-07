Libros que leen los escritores leoneses

Ana esteban-infantes | león

Empezando con una obra clásica de la comedia de Dante: Acantilado. Este libro lo ha recomendado Luis Mateo Díez. El académico de la RAE reseña: «Se trata de 100 relatos cuánticos recogidos en una edición maravillosa». Para Andrés Trapiello, son dos los libros indispensables; el primero, La deriva reaccionaria de la izquierda, de Félix Ovejero. Se trata de una obra política sobre la posición de los partidos de izquierda sobre los nacionalismos. El segundo libro, Volver la mirada, de Félix de Azua, es una crítica sobre el arte en diferentes épocas y sobre lo que se entiende o considera arte. Trapiello señala: «Aunque estos libros no tengan nada que ver, comparten una cosa: los dos están escritos por personas muy inteligentes que cuentan cosas muy interesantes». Antonio Gamoneda, Premio Cervantes en 2006, prefiere recomendar libros «no muy corrientes, que no estén muy anunciados». El escritor resalta Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar; en concreto la traducción de Julio Cortázar. «Marguerite es una escritora fantástica, contemporánea de Sartre y Camus, pero menos conocida». La obra gira en torno a la figura del hombre solitario, que paradójicamente está inmerso en múltiples relaciones sociales. Marta del Riego, antigua redactora jefa de Vanity Fair y actual colaboradora de Telva, Smoda y Zenda, recomienda una obra periodística, una novela y una creación propia: Opus Gelber, de Leila Guerriero, es una historia contada a través de una entrevista «infinita» a uno de los mejores pianistas del mundo, Bruno Gelber. «Se lee con pasión, casi como si una sonata de Mozart resonara en nuestros oídos», comenta Marta. El príncipe negro de Iris Murdoch, esta novela está marcada por los diálogos rápidos e ingeniosos de sus personajes y por la pasión de un escritor hacia la hija de su mejor amigo. Sobre la novela, Marta señala: «Todo acaba...No les voy a decir cómo acaba porque es absolutamente impredecible». La periodista hace gala de su obra y recomienda una obra que ha escrito con su hermano Ángel del Riego: La Biblia Blanca. Historia Sagrada del Real Madrid, este libro dirigido a los ‘madridistas’ cuenta con «su Yaveh-Bernabéu, su Mesías Di Stéfano, y el Nuevo Testamento con san Pedro Florentino Pérez» como describe Marta. Juan Pedro Aparicio, nombrado Leonés del Año en 2018, destaca como lectura de entretenimiento: La encantadora familia Dumont, de Juan Aparicio Belmonte. Para Juan Pedro se trata de «un libro divertido con diálogos que recuerdan a los de Woody Allen. Tiene una estructura original, es la primera vez que se presenta al matrimonio como un arquetipo» dice el padre del autor. La poetisa Raquel Lanseros recomienda un libro de poemas que Antonio Colina dedica a María Zambrano, se titula Muerte de Armonía. «El libro describe desde una visión filosófica y con mucha belleza nuestro papel en el mundo» esta es la sinopsis que hace Lanseros del libro. La edición de la Fundación Jorge Guillén incorpora una serie de partituras; obras de ópera que David Hoyland ha compuesto para Colinas. El historiador y colaborador del programa cuarto milenio, Nacho Ares, recomienda un libro que encuentra fascinante: Dioses, tumbas y sabios, una obra del escritor alemán C. W. Ceram. «Es un clásico escrito en los años 40 sobre arqueología», a través de esta disciplina el autor explica la historia de todo el mundo, «habla de Grecia, Roma, de la zona de Irak e Irán y también de América» cuenta Nacho. Antonio Colinas, Premio Nacional de Literatura en 1982, ha seleccionado para la época de descanso una novela china del siglo XVIII y un libro de poemas. La novela china de Cao Xuequin, se titula Sueño en el pabellón rojo. El argumento gira en torno a una saga familiar, recogida en dos volúmenes, «es un libro para releer cuando tienes unos días de descanso» dice Antonio. El libro de poemas que recomienda y que leerá Colinas es Seferis integro, del poeta griego Seferis «esta obra que plasma el espíritu mediterráneo esta escrita con una gran pureza formal» destaca Antonio. Raúl Guerra Garrido recomienda tres novelas que tiene en mente para este verano; El idioma de los recuerdos, de Antonio Gómez Rufo. «Se trata de una historia de amor, de una vida que comienza el año que termina la guerra civil en España» explica Raúl Guerra. La segunda de sus recomendaciones también versa sobre el mismo momento histórico: Tal vez hubo una guerra, de Ángel García Ronda. «En la obra el autor reflexiona sobre el final de la guerra civil y como la mayoría de los ganadores perdieron tanto como los vencidos» comenta Raúl. La última de las recomendaciones es «una delicatessen» sobre literatura comparada, una obra de Javier Mina; El dilema de Proust o el paseo de los sabios. La sugerencia del Premio Nacional de poesía en 2009, Juan Carlos Mestre, es una novela que invita a la reflexión: El murmullo del mundo, de Tomás Sánchez Santiago. «Uno encuentra un estado de lucidez. Esta obra invita a la reflexión y a la memoria de lo acontecido en el pasado siglo así como la conciencia de la sociedad actual». Pablo Andrés Escapa, actual bibliotecario de la Real Biblioteca del Palacio Real de Madrid, recomienda Invierno una novela de Elvira Valgañón. La historia se desarrolla en Cerveda «un pueblo que vale por la humanidad de cualquier tiempo». Tiene apariencia de crónica pero realmente «Elvira Valgañón expone sentimientos sin fecha de caducidad y les concede un espacio propio en la ficción para enredarlos, entre afanes cotidianos que nada tienen de ficticio» comenta Pablo Andrés.