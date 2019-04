Libros para más de un día

DL | LEÓN

La lectura y la literatura inundarán cada rincón con motivo del Día del Libro, una festividad llena de palabras escritas y recitadas que tendrá como protagonistas a la poeta Ida Vitale, quien hoy recibe el Premio Cervantes e iniciará la ya tradicional lectura de El Quijote, y, claro, a los libros.

El patio del Palacio de los Guzmanes se abrirá al público desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, para mostrar una exposición y venta de libros en la que participan 20 librerías leonesas. También habrá dos actuaciones, una del grupo de bailes regionales Xeitu (a las 13.30 horas) y otra para los más pequeños del Grupo de Teatro de Calle Máximo Óptimo, a las 6 de la tarde.

El Musac participa en un bookcrossing de 55 bibliotecas de museos de centros de arte y cultura españoles. Liberará libros con cuatro pegatinas. La primera, en el lomo, es el símbolo internacional del bookcrossing, el dibujo de un libro con brazos y piernas en situación de correr, personalizado para esta ocasión con el logotipo de cada centro o museo. Un texto aclara que se trata de un libro bookcrossing. La segunda etiqueta va colocada sobre la cubierta del libro y en ella se dan más detalles: «Pásale este libro a alguien o déjalo libre en su aventura» y «no me he perdido, soy parte de un club de libros global», al tiempo que remite a más detalles en el interior del libro. Una vez dentro, la tercera pegatina instruye a la persona que ha recogido el libro sobre el objeto de la liberación de libros y sobre la conveniencia de participar en esta experiencia internacional a través de la página web http://www.bookcrossing.com/mybookshelf, que permite conocer dónde ha estado la publicación y quién la ha leído, así como incorporar al nuevo lector a su diario de viaje. En la cuarta pegatina el lector puede escribir su nombre y el lugar donde encontró el libro.

EN VALVERDE y PEÑACORADA

El Ayuntamiento de Valverde de La Virgen organiza a las 18.00 horas en la Biblioteca Municipal el cuentacuentos ‘Repachina Reciclina’, que representará Txirispita y que trata sobre el consumo responsable.

La fiesta del libro estará también en la Biblioteca Pública, que cumple 175 años y se une a la celebración con cuentacuentos aunque hoy cierre. El de mañana miércoles será en inglés. La compañía Once upon a time...: Cuentacuentos en Inglés presentará ‘The hare and the turtle’, una fábula clásica para aprender y practicar. Será a las 6 de la tarde. Y a las 19.25, dará carpetazo a estas actividades con ‘Dando la nota y la letra: velada de palabras habladas y cantadas’ de la mano de ‘Tres en un traje’ (Fernando M. Ballarín, José A. Ga. e Isamil9). Todo para niños entre 6 y 9 años.

Y el Colegio Peñacorada ha preparado una semana de actividades con escritores a la que están invitados alumnos, padres y abuelos. Habrá talleres de lectura y encuentro con los autores María Paz Brasas, David F. Sifres, Raúl Orejas, Miguel Ángel Cercas, Asunción Carracedo, Laura Farías, Camino Ochoa. Margarita Torres y Manuel Cortés Blanco.