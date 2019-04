Llega la ‘Queen-manía’

Lugar: Auditorio Ciudad de León.

Hora: 21.00.

Entradas: 20 y 24 euros (agotadas).

Freddie Mercury revive esta noche en León. Bajo la dirección de David Ottone y Juan F. Ramos, el Auditorio Ciudad de León acoge esta noche, a las 21.00 horas, el musical de moda, We love Queen. En el reparto, Enrique Sequeros y Manuel Bartoll, los músicos Jorge Ahijado (guitarra y coros) Micky Martínez (batería) Sergio Gonzalez (bajo) y un cuerpo de baile con Zaira Buitró, BasemTomás, Sara Salaberry, Patxi Loperena, Sylvia Mollá y Albert Suárez.

La historia está ambientada en una iglesia para fanáticos de la banda británica, en un reparto que tiene como protagonista a Enrique Sequeros, quien interpreta precisamente al ‘Gran Fanático’ de la formación londinense, que monta a lo largo de la trama toda una catedral del rock en homenaje a su grupo preferido.

Al Gran Fanático se le une poco después un joven vocalista (Manuel Bartoll) que pretende ser algo así como una reencarnación de Mercury. Ambos irán protagonizando distintos momentos en los que van interpretando los clásicos y muestran cómo dos generaciones distintas pueden sentirse atraídas por un grupo tan potente y completo. La trama permite ‘colar’ dieciséis grandes temas de Queen, de Crazy little thing called love a I want to break free, parodiando el videoclip original donde Mercury se disfrazaba de mujer y pasaba la aspiradora; la fusión entre Innuendo y Who wants to live forever o Bohemian Rhapsody, con una participación activa del coro.

Otros momentos álgidos son la interpretación de Another one bites the dust, donde los espectadores aprenden una sencilla coreografía en el patio de butacas y se convierten en bailarines improvisados; el emotivo The show must go on o el vibrante y enérgico Don’t stop me now, en el que es imposible no dejarse contagiar por el ritmo.