Manuel Ferrero da hoy a conocer su nuevo libro, ‘Fuego en la sopa’

Lugar: Salón de los Reyes.

Hora: 19.00.

dl | león

«Aprender a vivir las emociones se parece a usar el fuego. Al fin y al cabo, respirar cada instante y disfrutarlo como viene, con lagrimas o risas, es una tarea que se aprende poco a poco». Así comienza a explicar Manuel Ferrero, cuentacuentos y escritor de literatura infantil, Fuego en la sopa (ediciones Babidibú), el libro que hoy presenta en el Salón de los Reyes del antiguo Consistorio de León, en la plaza de San Marcelo. Sobre su nuevo título, ilustrador por Lidia Iris Masferrer, avanza que, en síntesis, cuenta la historia de un niño que dialoga con una dragona que se encuentra en la sopa.

«Esa dragoncilla también tuvo problemas para usar su fuego. En eso el animal y niño se parecen. Daniel no sabe qué hacer con su euforia y la bicha tiene que aprender a usar el fuego para no quemar las barbas de la gente. ¿Aprenderán algo juntos? ¿Se harán amigos?», transmitió el autor y actor leonés, y reflexionó, además, en este sentido: «¿Crees que un cuento, además de divertir, es bueno que enseñe algo? A menudo leemos a los peques historias que entretienen, pero que no nos llevan a conocernos o aceptarnos. ¿ Es bueno tener autoestima? Otras veces leemos historias con buenos valores pero insulsas. Sabemos, desde nuestra tarea, lo importante de aunar ambas cosas. Educar deleitando es vital para nosotros ¿ De otro modo se puede llamar educar?».