Las matemáticas, convertidas en arte

e. gancedo | león

En una primera y poco avisada ojeada, el visitante de la exposición El factor ocho, de Channa Horwitz, que hoy se abre al público en el Musac, podría pensar que las obras de esta artista norteamericana son, sí, sugeridoras, curiosas, coloristas o intrincadas, pero ese aspecto visual, estético, no refleja en absoluto toda la amplitud y toda la complejidad de su creación: en ella, como bien explica la información que acompaña e ilustra la muestra —y como se pondrá de manifiesto en la visita de hoy con su comisaria— cada trazo, recorrido y color de un conjunto de obras importantes en su carrera tienen un significado concreto y responden a un sentido, de forma que se pueden «leer» o, mejor, interpretar, de modo musical o performático.

Es una de las sorpresas de El factor ocho, montaje que se añade y completa la gran exhibición coral El giro notacional, pero que no pudo presentarse el pasado 25 de enero por un problema en el traslado de las piezas. Ayer, la directora de Políticas Culturales de la Junta, Mar Sancho, aseguraba que Horwitz (1932-2013) fue una creadora cuya obra «merece la pena descubrir» y observó que, casi desde su apertura, el Musac está sirviendo «de puerta de entrada a nuestro país de artistas de talla internacional que, por diversas razones, aún no se les había prestado la atención necesaria», en referencia a que esta es la primera exposición individual en España de Horwitz. Además, aludió al «prometedor arranque de año» que el museo leonés está protagonizando con El giro notacional, la muestra sobre Wolf Vostell, Soliloquium y Open Environmental Kit. No olvidó Mar Sancho mencionar las «múltiples lecturas» que proporciona la creación de Horwitz, ni cómo esta artista de Los Ángeles empleó dibujos, grabados, pinturas y performances para elaborar obras «conceptualmente rigurosas y visualmente sofisticadas, en su mayoría en forma de dibujos que siguen las mismas reglas básicas y que describen la realidad a través de la abstracción». Pero, además, se felicitó la directora de los datos del Observatorio de la Cultura que ayer hizo públicos el Diario, y donde el Musac es la entidad cultural mejor valorada de toda la comunidad autónoma.

Por su parte, Manuel Olveira, director del Musac, habló de la «coherencia» y la «fidelidad» que atraviesa toda la creación de la artista, así como el hecho de que se empeñase en alumbrar «un lenguaje propio» que unificase los conceptos de tiempo, duración, espacio y movimiento y que, en una serie de citas concretas, será interpretado por artistas de Castilla y León que se sienten inspirados por su trabajo», indicó. A su vez, la comisaria de la muestra, Ellen Blumenstein, detalló que esta retrospectiva está dividida en tres partes: Language Series (1964/2003-11), Sonakinatography (1968-2011) y su periodo creativo tardío (después de 1980), y comentó aspectos personales de la creadora, como que trabajaba sobre papel milimetrado, en una mesa, y mientras realizaba sus labores de ama de casa. Su lenguaje, que gira en torno al número ocho, se basado en normas que a veces «rompe o juega con ellas, en ese sentido es una obra con humor, y muy femenina», calificó.