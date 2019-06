Mateo, Trapiello, Merino y Llamazares: apellidos incombustibles en la Feria del Libro de Madrid

Si hay algo que le queda bien a Madrid es la Feria del Libro, tal vez la cita sociocultural más amable que sucede en la capital. Una mezcla de lo popular y lo erudito, lo mediático y lo intelectual, en la que conviven ambas propuestas hasta sin tener que discutir. Puede estar una famosa catódica a la que alguien le saca un libro con una autora de novela negra de buenos resultados comerciales. Cabe todo y hay lógica.

León se reivindica siempre, porque hay tanto materia prima como gancho comercial, aunque los que tiran del carro suelen ser los mismos. Eso sí, apellidos ilustres que arrastran los de otros que no están. Porque ayer, día de la inauguración se preguntaba: ¿Gamoneda estará? Había que recurrir a un listado muy poco operativo para no encontrarlo y advertir, eso sí, que se cree que no.

La Feria del Libro de Madrid que habla leonés pasa por los Llamazares, Merino, Mateo Díez, Trapiello... Es decir, nombres cinco estrellas, que, como decía aquel viejo profesor, en cualquier otro territorio habrían dado para que se inaugurara una generación literaria para los manuales escolares. Sucede también que hay hasta algo del purificante relevo generacional. Porque ese Merino que se cita arriba se refiere a Ana Merino, columnista, autora versátil, que será la que pase por la cita con los libros en la capital hoy sábado. De igual manera, tanto Julio Llamazares como Luis Mateo Díez firmarán también hoy sus últimas obras. En el caso del autor de ‘El cielo de Madrid’ y otras novelas de éxito, el 8 de junio volverá a estar presente en la feria. El turno de Andrés Trapiello será en primera instancia el 9 de junio.

Sea de la forma que sea, la presencia leonesa se completa con la presentación de obra que se puede ver y adquirir en la caseta de Castilla y León. Y, en el caso leonés, amplificado por la apuesta siempre destacada de la editorial Eolas de Héctor Escobar, porque, además de sus propias producciones, repercute en los lanzamientos en general de toda la provincia o firmas leonesas vengan de donde provengan.

Con todo, ayer fue el primer día para abrir boca y León ya figuró con la presencia de Lea Vélez y su más que apetecible ‘La sonrisa de los pájaros’, último de sus múltiples trabajos en donde se puede entrever un León provincial en la memoria.

Ayer, la reina Letizia pasó por la feria para inaugurarla por todo lo alto. La cita de este año está dedicada a la República Dominicana. Eso en términos generales, porque en cuanto a lo leonés para no perdérselo, hay que apuntarse casi como prefijo: caseta 328.