La mejor música que suena en León

g. espinosa-arroquia | león

Mikel Erentxun, Andy y Lucas, Los Secretos, Obús, Medina Azahara o Kiko Rivera actúan este verano en León. La agenda de conciertos está repleta en julio y agosto. La mítica banda de rock Los Rebeldes tocará hoy en las fiestas de Cabañas Raras, a las 23.00 horas. Al día siguiente, actuará el dúo musical Andy y Lucas en Cármenes, para presentar su nuevo disco, Nueva Vida. También mañana el cantautor Mikel Erentxun estará en Fabero, a las doce de la noche, con su tour El último vuelo del hombre bala. Para completar la jornada del sábado, Kiko Veneno dará un concierto a las 23.00 en el Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León, en Sabero. Las entradas se podrán adquirir en internet por 15 euros.

Desde hoy y hasta el domingo la localidad berciana de Balboa acoge una nueva edición del Reggaebona. A ritmo de ska y reggae esta convocatoria cumple diez años con Twinkle Brothers, Roy Ellis & Transilvanians, Ras Kuko & One Xe Band, Madrid Ska Foundation, Sumer & One Xe Band, Goymamba y Skank-Fu Hi-Fi. El abono para el sábado y el domingo cuesta 40 euros; la entrada para un día, 22 euros.

La primera cita de agosto será el día 2 en Santibáñez de la Isla con el Tuerto Fest, que celebra su primera década. Ese día también actuará el DJ Kiko Rivera y Albert Novo. La entrada es gratuita. Aunque también subirá al escenario el 2 de agosto la banda Mojinos Escozíos, liderada por el popular El Sevilla, en La Robla.

Los amantes de la música electrónica tienen una cita el primer fin de semana de agosto en el Civitas Sound, que se ha programado en Laciana. El cartel incluye además a Jaxx & Vega, Costa, Fusa Nocta, Liz Forte, Jorge León, Memocracia, Twigg, Nivios DJ, Zetazen y Dj Reggio, Mosquis, Swog y Sandro Ávila. Los abonos cuestan 30 euros.

El 3 de agosto Riaño vuelve a acoger por cuarto año consecutivo el Festival Música en la Montaña, donde repite Mikel Erentxun, aunque esta vez lo hará acompañado del grupo Los Secretos y del leonés Álex Cooper. Será una de las últimas ocasiones de ver sobre un escenario a Cooper, que ha anunciado su retirada. El show dará comienzo a partir de las 21.00, y las entradas oscilan entre los 7 y los 17 euros.

Ese mismo día el Ayuntamiento de Páramo del Sil ha decidido apostar fuertemente por el veterano grupo de rock Medina Azahara. El día 14 del próximo mes de agosto, los más nostálgicos podrán disfrutar de forma gratuita del grupo tecno de los 90 OBK y de la música pop de los años 70 y 80 de la mano de Cómplices y Tennessee durante las fiestas de La Bañeza. Reincidentes aprovecha el tirón de esos mismos nostálgicos para dar un concierto en Torre del Bierzo el 15 de agosto, a las 22.14 horas.

A partir del jueves 15 y hasta el domingo 18 tendrá lugar en Balboa la tercera edición del Tronco Sonoro Festival. Entre los grupos asistentes se encuentran Bis a Bis Blues, Dj Roa Be Pop, John Duer & The Blues Freaks, Mr. Groovy & The Blue Heads, Mojo Experience, The Skandalers, Riverboy, A Contrablues, Los Brazos, Lou & Jane, y The Cucarachas Enojadas.

El sábado 17 el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León acogerá a las 20.00, y de nuevo a las 23.00, al músico Carlos Núñez. Las entradas podrán ser adquiridas vía online al precio de 15 euros. El concierto estrella de las fiestas de La Bañeza de este año será el del grupo Maldita Nerea, que tendrá lugar el mismo día 17. Un adelanto a la llegada del nuevo disco Un planeta llamado nosotros.

Finalmente, el día 23, Laguna de Negrillos acoge el festival Alubia rock organizado por jóvenes de la localidad, con entrada gratuita. El cartel de esta edición lo forman Che Sudaka, Sons of Aguirre y The Skalzos. Al terminar las tres actuaciones los que quieran podrán quedarse al ritmo de DJ Tino. Folgoso de la Ribera acogerá un día después a la banda de heavy metal Obús.