Las mejores películas internacionales del 2018

Inevitablemente, en nuestro ranking de las mejores películas extranjeras de 2018 no están todas las que son -habrá quien piense, y con razón, que títulos como 'Western' o 'Call me by your name' o 'La balada de Buster Scruggs' no merecían quedarse fuera-; pero sí son todas las que están, y en conjunto ofrecen un poco de todo y todo muy bueno. Y dejan sin argumentos a quienes aseguran que el cine está moribundo. Si estas películas están enfermas, que nos inoculen el mismo virus.

10. 'MANDY', de Panos Cosmatos



Cuento bíblico de un hombre que tras alcanzar la paz interior es obligado a convertirse en bestia vengadora, avanza alucinado hacia el caos más absoluto; y en el camino se encuentra con moteros mutantes, y diablos que vomitan queso, y delirios lisérgicos y, sobre todo a un Nicolas Cage más Nicolas Cage que nunca. Un glorioso mal viaje.

9. 'ISLA DE PERROS', de Wes Anderson

Mientras se mueve adelante y atrás entre paisajes urbanos 'noir' y vertederos remotos y entre tiempos feudales y un distópico mañana, el regreso del maestro Wes Anderson a la animación 'stop-motion' se erige en un ejercicio de pura propaganda en pro de los mejores amigos del hombre, hilarante y melancólico, y lleno de ingenio, y apabullantemente bello.

8. 'EL REVERENDO', de Paul Schrader



Otro de los estudios sobre el tormento espiritual que han puntuado los mejores momentos de la carrera de Schrader desde que firmara el guion de 'Taxi Driver'; una película cuya desesperación atrapa al espectador en la misma prisión emocional que oprime a su héroe, y que necesita ser vista más de una vez para ser completamente asimilada.

7. 'COLD WAR', de Pawel Pawlikowski



Condensa con asombrosa precisión un amor trágico y una década de vicisitudes históricas en 84 escuetos minutos. No tiene más que las escenas y las frases de diálogo estrictamente necesarias, que vehicula a través de imágenes tan bellas que uno se quedaría a vivir en su interior, incluso a riesgo de ser contagiado de la melancolía que derrochan.

6. 'LAZZARO FELIZ', de Alice Rohrwacher



Situada entre el cuento popular, el drama social y la fantasía de viajes en el tiempo, invoca el espíritu de Pasolini y Olmi para construir una crítica tan pintoresca como demoledora sobre el destino de los pobres y los desgraciados, que vehicula a través de una de las piruetas narrativas más audaces contempladas frente a una pantalla en mucho tiempo.





5. 'HEREDITARY', de Ari Aster

Como el mejor cine de terror, usa lo sobrenatural para examinar miedos muy mundanos. Y para ello ofrece una escalada de tensión que apenas nos concede un respiro, y que va metiéndosenos bien adentro del cerebro, agazapándose, lista para asustarnos la próxima vez que nos quedemos solos en casa o, peor aún, que celebremos una comida familiar.





4. 'THE FLORIDA PROJECT', de Sean Baker

Reflexiona sobre las víctimas del capitalismo, pero lo hace encontrando alegría de vivir entre las más adversas circunstancias, sin caer en la tentación de regodearse en el miserabilismo ni en la de adornarlas de romanticismo. Y en el proceso nos recuerda esos veranos de infancia que transcurrían como sueños de los que deseábamos no despertar jamás.





3. 'BURNING', de Lee Chang-dong

Una película monumental. Dos horas y media de metraje crecientemente tensas, que transitan con paciencia y sutileza asombrosas del territorio del drama romántico al de la intriga criminal y en las que cada escena y cada plano están ahí por algo, precisamente calibrados para atraparnos en una red invisible de miradas y secretos y engaños.





2. 'ROMA', de Alfonso Cuarón

Homenaje a su propia niñez y sobre todo a las mujeres que la marcaron, el octavo largometraje de Cuarón alcanza la épica desde el intimismo, y despierta la más conmovedora nostalgia sin caer en el sentimentalismo. Es una película tan modesta y delicada que casi se hace raro llamarla obra maestra. Pero es que, ¿cómo llamarla si no?





1. 'EL HILO INVISIBLE', de Paul Thomas Anderson

La nueva maravilla cinematográfica de Anderson -otra más- es la historia de un artista que ha puesto su alma entera al servicio de sus creaciones pero que en el fondo está profundamente insatisfecho, y la de una musa que se niega a dejar que la descarten como a un simple retal. Es un melodrama, y una comedia negra, y una reflexión llena de intriga hitchcockiana sobre las dinámicas de poder que se enfrentan en el hecho romántico y los caminos inescrutables del amor, por llamarlo de algún modo. Es algo tan refinado como los vestidos que su protagonista borda, y su entretela está igual de llena de misterio y pasión soterrada. Es cine de alta costura.

La lista de mejores películas internacionales del año ha sido elaborada con las votaciones de Quim Casas, Desirée de Fez, Eduardo de Vicente, Juan Manuel Freire, Julián García, Beatriz Martínez, Nando Salvà y Rafael Tapounet