Las monjas de Carrizo montan ‘un Cristo’

El artista José Antonio Alonso-Santocildes ha recibido un ultimátum. El convento de las monjas de clausura de Carrizo de la Ribera le ha dado de plazo hasta el Domingo de Resurrección —21 de abril— para que retire su Cristo. Se trata de una talla de dos metros y medio colocada en la iglesia del monasterio hace trece años. La obra esta inspirada en el célebre cristo de marfil de Carrizo, una de las joyas del Museo de León.

La superiora de este convento de la orden Cisterciense de la Estricta Observancia, Stella Maris Venezia, no ha dado ninguna explicación a Santocildes, profundamente disgustado por la decisión. «Tenemos nuestras razones, pero no es para que salgan en el Diario. No quiero hablar sobre el tema», dijo a este periódico la monja que gestiona desde hace dos años el convento fundado en el año 1176.

«Soy católico y siempre me he llevado bien con el monasterio. Me duele que me manden retirar la pieza de esta manera», confiesa el artista, que depósito la obra en el convento en 2006. El Cristo de Santocildes, dadas sus dimensiones y peso, exigirá al menos cuatro personas para su traslado, así como un camión.

La noticia ha provocado perplejidad e indignación entre los vecinos. El socialista Julio Seoánez, alcalde de Carrizo, afirmó que oficialmente desconocen la determinación del monasterio para desprenderse de la talla depositada en una de las capillas laterales de la iglesia. «El Ayuntamiento, si lo pide el artista, ayudará en el traslado». El equipo de gobierno municipal deja claro que respeta la decisión de las monjas, aunque no la comprende, porque la obra de Santocildes lleva muchos años en el monasterio.

El Cristo está realizado con madera de un manzano centenario caído. Al artista le gusta reciclar materiales sencillos que proporciona la propia naturaleza. No es la primera vez que Santocildes convierte un árbol muerto en un símbolo. El Cristo está emparentado con el olmo que talló en Velilla de la Reina; un árbol seco que bajo sus raíces ocultaba un cementerio del siglo X.

La inauguración del Cristo de Santocildes fue el acto principal de las fiestas de Carrizo en junio de 2006. De hecho, el artista fue el pregonero aquel año. Durante todo el mes las visitas a la iglesia fueron continuas. Nada hacía presagiar entonces que la obra iba a ser ‘repudiada’.

Aquel año también las monjas de Grajal de Campos protagonizaron una sonada polémica cuando cerraron el convento para trasladarse a Toledo. En su mudanza se llevaron al protagonista de la Procesión del Santo Entierro, del siglo XIV, y otras dos tallas del XVII, imágenes que les reclamaba la Cofradía de Nuestra Señora La Antigua y San Antonio de Padua, que se atribuía la propiedad.