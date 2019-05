Monumentos leoneses listos para imprimir

Un videojuego puede ser la salvación para Notre Dame. Assassin’s Creed Unity, lanzado en 2014 y ambientado en la revolución francesa, reconstruye con precisión milimétrica la catedral de París, que ardió el pasado 15 de abril. En León Luis Coya Aláez lleva varios años ‘radiografiando’ monumentos.

Este directivo de banca nacido en Montevideo y residente en Oviedo, pero con fuertes raíces leonesas, dedica su tiempo libre a escanear edificios históricos y piezas arqueológicas. En tres años ya ha modelado en tres dimensiones 200 edificios y 42 de las 70 lápidas vadinienses dispersas entre Pallarés, el Museo de Oviedo, San Marcos, la Catedral de León y colecciones particulares. Máster en técnicas avanzadas de investigación histórica, sabe que su trabajo puede ser muy valioso en el futuro si algún monumento de la provincia sufre un incendio como el de Notre Dame o cualquier otra catástrofe. Cada ‘reconstrucción’ supone más de 400 fotografías y un programa de software que funciona por algoritmos de identificación de pixeles que, llegado el caso y como han propuesto algunos expertos para la catedral parisina, permite reconstruir los elementos dañados con una impresora en 3D.

De hecho, el mes pasado el Museo Arqueológico Nacional plantaba en su jardín una réplica exacta de un arco románico que perteneció al monasterio benedictino de San Pedro de las Dueñas y que es la primera pieza arquitectónica del mundo que se reproduce mediante impresión 3D en hormigón. Coya Aláez acaba de terminar once modelos del santuario de la Virgen de la Velilla, la colegiata de Arbas, la ermita de las Angustias de Puente Almuhey y la de la Virgen de la Vega de Valderrueda.

Coya Aláez tiene la intención de ‘radiografiar’ todo el románico leonés, completar la colección de lápidas vadinienses que le faltan y capturar también en 3D el monasterio de San Miguel de Escalada. «Es el archivo del futuro», dice. En su opinión, «los museos tendrían que tener archivos en 3D de todas sus obras». En este sentido, la Catedral de León ha sido pionera. Hace dos años se apresuró a escanear 54 capiteles repartidos entre el claustro y el museo. El escaneo tridimensional de las miniaturas que decoran estas columnas, algunas ya muy deterioradas, permitirá conservarlas cuando hayan desaparecido o las tallas sean irreconocibles.

Coya Aláez, cuya intención es divulgar el patrimonio, se define como «un voluntario social». Todos los monumentos que ha ‘capturado’ hasta la fecha se pueden ver en internet —en el enlace https://sketchfab.com/luiscoya/collections—. Empezó radiografiando la iglesia románica de San Martín de Valdetuéjar y no ha parado. Además de tener ya en 3D todo el prerrománico asturiano, este experto se ha centrado en la comarca leonesa por motivos sentimentales.

«Siempre me interesó la representación del patrimonio leonés y, tras realizar unos cursos de manejo del software relacionado con la fotogrametría y el modelado tridimensional, se me ocurrió que podía contribuir a la divulgación de unos testimonios del pasado que no son demasiado conocidos». El trabajo que desarrolla Luis Coya con la fotogrametría y el modelado en 3D es fundamental «para la monitorización de cualquier elemento del patrimonio y la mejor herramienta para su conservación preventiva», dice. Explica que la digitalización captura el inmueble o la pieza con «una técnica no invasiva y con una precisión milimétrica se elabora un modelo en 3D, proporcionando una recreación precisa de la forma, el tamaño, el color y su textura. Y se puede elegir la realización de modelos muy detallados y con un grado máximo de resolución o bien modelos con un poco menos de resolución pero que son fácilmente accesibles desde cualquier dispositivo (smartphone, tablet, ordenador...)».

Coya Aláez considera que las instituciones públicas y privadas deberían promover la creación de bases de datos de modelos en 3D.