El Musac clausurará cinco muestras en dos semanas

Cinco de las seis exposiciones vigentes en el Musac se clausurarán durante las dos próximas semanas. Este domingo es el último día en que podrán visitarse Todos los tonos de la rabia. Poéticas y políticas antirracistas, exposición colectiva que reúne y activa prácticas artísticas que realizan una crítica a la dimensión histórica y contemporánea del racismo; y la muestra retrospectiva dedicada a la pintora leonesa Teresa Gancedo, en la que se recorre su producción desde los años 70 hasta la actualidad, ha informado el Musac en un comunicado.

Una semana más tarde, el domingo 20, se cerrarán las tres exposiciones que pueden visitarse actualmente en los espacios de acceso gratuito Laboratorio 987, Proyecto Vitrinas y Antesala del salón de actos.

Se trata de LECA, un proyecto del artista Genzo P. sobre las posibilidades creativas y pedagógicas de los laboratorios de sonidos; Usted está aquí, una muestra sobre la metodología de trabajo del estudio de arquitectura social Recetas Urbanas; y la exposición conmemorativa del festival Purple Weekend Pueple Weekend. 30 años.

La retrospectiva dedicada a Teresa Gancedo (Tejedo del Sil, León, 1937) revisa la producción de esta artista desde los años setenta del siglo pasado hasta el presente a través de más de un centenar de obras, entre las que se incluyen piezas producidas expresamente para esta muestra. La exposición permite un acercamiento al universo creativo de esta artista que fue la primera mujer española en exponer en el Guggenheim de Nueva York, en el marco de la exposición New Images of Spain en 1982. Todos los tonos de la rabia, que toma su título del el poema Shades of Anger, de la autora libanesa-palestina Rafeef Ziadah, asume la rabia como lugar de expresión que responde al maltrato producido por el consciente e inconsciente colonial en sus diferentes formas de exclusión, violencia y muerte.