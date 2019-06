El músico leonés Iván Taca publica ‘Stop that cloud’

v. araujo | villablino

El músico Ivan Martínez, más conocido como Taca acaba de sacar a la luz su nuevo trabajo bajo el nombre de Stop That Cloud, que él califica como «divertido y comercial track rhythm and blues- soul, muy bailable». Taca señala que es la continuación de una serie de producciones que «voy a ir sacando poco a poco», ya que todo el proceso es muy laborioso, desde «componer, producción, arreglos y grabación». Y para este trabajo contó con la participación de la vocalista Brequette Cassie, una de las participantes en el concurso televisivo La Voz. «La conozco desde que coincidimos en el programa de televisión, y es para la que concebí este tema desde el principio» matizó Taca. Si bien, no es la única artista que ha trabajado con Taca en este trabajo, ya que también han participado Bruno Esteban, Lugotti o Julio Aller.

Con este nuevo single, Taca tiene claro que quiere conseguir una doble finalidad: por un lado conocer a Iván Taca como compositor y productor «además de baterista»; y por otra parte, que otros músicos y otros ámbitos, como en la publicidad o en la televisión, conozcan su trabajo.

Para Taca, la forma de hacer música, de componer y de producir no tiene por qué ser siempre igual «hay que buscar distintos estilos». Ya está trabajando en su siguiente single, en el que contará con artistas distintos e irá en la línea del pop-soul.

Elaborar este tipo de trabajo lo compara con cocinar: «Tienes que buscar los ingredientes, para obtener el mejor resultado posible». Considera que hay que investigar, explorar y tener cierto criterio. «Está claro que mientras mejores sean los ingredientes, mejor sale» matizó.

Un tema que ya está disponible en Itunes-apple music y espera que en breve pueda estar en el resto de plataformas.

Hace unos meses, Taca lanzaba su trabajo Progressive Steps, con tintes de rock progresivo, electrónica y hip-hop. Un trabajo que surgió tras los talleres de ritmo que Taca preparó para impartir en escuelas de música y conservatorios y en el que contó con los artistas Ruth Marcos y Carlos García, Jorge Majo y Bruno Arias, entre otros.

Y unos meses más atrás, colaboró a la batería con el saxofonista Lugotti al versionar la canción minera Santa Bárbara Bendita.