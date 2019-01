«No hay que ser ‘friki’ para que te guste Eurovisión»

PACHO RODRÍGUEZ | MADRID

«No hay que ser un friki para que te guste Eurovisión». Ese balón, Rafael Menéndez, madrileño nacido en 1995 pero con el resto de raíces leonesas, lo para a la primera. No hay que ser tampoco experto, dice, para ser fan del siempre discutible evento en torno a la música y la tele. Va acotando espacios para definirse como un seguidor del espectáculo, la puesta en escena, en definitiva, que adorna el evento. Él es actor y comunicador y junto a dos compañeros (Iván Zayas y Claudia Cunha) está al frente de Euphoria, en Radio Tentación, que es una emisora como un adorable milagro de las ondas independientes de Madrid. Forzando la conexión entre León y Eurovisión (quién sabe si no será hasta de agradecer), no ve a ningún artista leonés que pudiera ganar el certamen. Como mucho, cree que se podría crear uno de esos clubes que viven de forma colectiva las previas, entresijos y transcurso de Eurovisión, agujero negro musical del que ningún artista sale igual que entró.

—¿Haría una gala de Eurovisión en León? De otro modo, ¿cómo conectar la provincia con este artefacto?

—Ahora con Operación triunfo y los ‘triunfitos’ y todo lo que hacen, el tema ya está muy organizado. Sólo se podría planear algo como encuentros para hacer seguimiento de la diferentes fases. Sería curioso que se hiciera Eurovisión en León... Por cierto, en León hay gente a la que le gusta muchísimo.

—Entonces tenemos público, y ahí tiene el Palacio de Congresos... ¿Artista? ¿Cómo debería ser?

—Hombre, yo creo que bueno. Aunque algunos piensen que para Eurovisión es mejor ser malo. Un cantante que fuera bueno, que fuera artista, que gustara y que encajara con la filosofía del festival. En León, creo, no hay ninguno que sea de ese estilo.

—¿Y usted podría hacer una gala alternativa, junto a los ‘eurofans’? Porque, ¿cómo son esos programas suyos de ‘Euphoria’ en Radio Tentación?

—Nosotros no pertenecemos a ninguna cosa oficial de Eurovisión. Somos libres y opinamos libremente. Junto a Iván Zayas y Claudia Cunha lo que hacemos es en cada programa hablar de Eurovisión. Hablamos de una edición, de los artistas que han participado, de anécdotas que nos enteramos... En Madrid hay mucho seguimiento. También contamos con la participación de artistas que nos pueden contar cosas que saben según su experiencia. Y a la gente, la verdad, parece que le gusta mucho.

—Pero usted venía de las artes escénicas... ¿Es que ya no es actor?

—Sí, sigo siendo actor. Pero me interesa el mundo de la comunicación. De hecho, a este proyecto llegué gracias a los cástings.

—¿Por qué España no gana Eurovisión?

—Porque no le damos importancia.

—Bueno, este año, la canción de Amaia y Alfred la tuvimos que sufrir todos... Y algunos no queríamos. Y al final, la cosa salió bastante mal...

—Nadie dijo que fueran buenos. Y menos que fueran a ganar. Al menos, los mínimamente entendidos no tenían esa impresión.

—¿Cuál sería su canción favorita de Eurovisión de todos los tiempos?

—Waterloo, de Abba.

—Pasemos a 2019. ¿Cuál es su opinión de la canción que va a representar a España, ese tema charanguero que es ‘La venda’, de un triunfito llamado Miki?

—El tema tiene mucho ritmo y transmite muy buen rollo, lo que está claro es que el público no se va a aburrir escuchándola. No era de mis favoritas para ir a Eurovisión, pero ya se sabe que en el festival todo puede pasar.

—¿Qué intríngulis sabe acerca de la elección?

—Llevamos dos años en el que la elección la realizan los telespectadores por votación, así que poco hay donde escarbar y poco más dejan saber, además. Sí que he visto gente que opina que la cadena apostaba claramente por este chico, pero ya de antemano.

—¿Bien recibida por los Eurofans?

—Por la mayoría de los que he visto, sí, ha sido bien recibida, aunque no fuera de las favoritas. De hecho, hasta el mismo día de la gala de preselección, no se vio que podría ganar, ya que no estaba en el top 3, así que, para algunos, fue una sorpresa.

—¿Y, como experto, se atreve a aventurar en qué puesto puede quedar?

—Como aficionado, querrás decir... Creo que puede quedar en el top 10 de Eurovisión por lo bailable que es, pero para poder hacer una apuesta más realista necesitaría ver a los representantes de los demás países, para saber a qué nos enfrentamos, y la mayoría todavía no han elegido al suyo.