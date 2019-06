«No se puede hacer periodismo a coste cero»

cristina fanjul | león

Testigo de los principales acontecimientos históricos de las últimas cuatro décadas, Gervasio Sánchez es uno de los grandes del fotoperiodismo internacional. Su mirada ha recorrido la épica de las luchas humanas a través de un trabajo que ha merecido los principales premios y, lo realmente importante, el reconocimiento del público. Las imágenes de este cordobés son capaces de inmiscuirnos en el dolor de los instantes más íntimos y su talento logra vislumbrar para la posteridad escenas aparentemente fugaces que explican historias fuera del tiempo. El día siete, un grupo de privilegiados tendrá la oportunidad de aprender las claves para aventurarse en el camino mágico del fotoperiodismo.

—¿Cómo se cuenta una historia a través de una imagen?

—La fotografía se cuenta igual que se cuenta cualquier otra forma de periodismo, igual que se cuenta la literatura televisiva, la radiofónica o la que se publica en un periódico. No es más que narrar con imágenes un tema sin necesidad de ser rebuscados.

—¿El talento se puede imprimir a través de una clase magistral?

—Cuando me pongo ante un grupo de alumnos les animo a buscar, antes de empezar a trabajar sobre un tema, todos los trabajos que se han hecho previamente. Les incito a que se pregunten quién ha fotografiado la inmigración o quién se ha fijado en las víctimas de las minas antipersonas o los desaparecidos. Después, les digo que eviten copiar, que busquen otra manera de hacer las cosas porque el problema es que hay temas muy manidos. ¿Quién no ha hecho inmigración en los últimos diez años? Como muy poca gente dedica esfuerzos a hacer las cosas de manera diferente, pues hay mucha reiteración y copia. Parece que lo has visto todo. Es importante plantearte qué quieres hacer y cómo hacerlo para evitar hacer un duplicado de lo que ya se ha hecho ya.

—¿Cómo se logra que la mirada sea diferente?

—Hay gente que puede estar toda la vida trabajando y tiene mucho oficio y, sin embargo, no consigue que su trabajo sea atractivo ni singular ni que aporte un punto de vista distinto. Hace bien su trabajo y poco más. Las historias más significativas siempre tienen que ver con la reflexión con lo que haces, un punto de vista autocrítico. Hay que buscar hacer las cosas de manera diferente... Yo necesité entre diez y quince años de experiencia para encontrar mi voz.

—¿Quedan historias en España?

—Yo empecé a trabajar aquí cuando llevaba veinte años en el extranjero. Eso fue en 2008 y llevo casi una década trabajando en España. Contar lo que ocurre en un país como este es más complejo que hacerlo en cualquier otro. Lo que ocurre es que la dinámica de los medios de comunicación es que los trabajos hay que hacerlos para hoy, cuando no para ayer y si es posible a coste cero. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. La mayor parte de los trabajos hay que hacerlos con paciencia, profundizando y dedicando mucho tiempo para que cuando se presenten se conviertan en referencia. Eso es periodismo de investigación. Lo que ocurre es que España es el país número uno en el que se llama periodismo de investigación a lo que es pura coacción, informaciones interesadas que aparecen cuando le interesa a la persona que lo tiene y hay medios de comunicación que lo publican como cacatúas. Estos no son periodistas de investigación, son simples recaderos.

—¿Cree que los periodistas se están convirtiendo en una marca, y se alejan de los medios en los que trabajan? ¿Vamos a ir hacia un tipo de periodismo freelance?

—Mi suerte es que cuando yo era muy joven descubrí que si quería hacer periodismo tenía que especializarme, defenderme escribiendo y haciendo fotos, y que cada función de mi trabajo debía ser pagada de manera autónoma. Yo nunca admití lo contrario. Soy uno de los pocos freelance que hubo desde los años 90. Eso tiene sus ventajas, pero cuando llega Navidad no hay paga extra y no hay paga de beneficios.

—¿Sobreviviremos?

—El negocio periodístico se está hundiendo a marchas forzadas. Los medios están contra las cuerdas porque la gente no lee papel pero tampoco funcionan las ediciones digitales. Los españoles no quieren pagar por contenidos y la publicidad no se paga como en el papel. Todo ello genera un bucle muy complicado. Quedarán los medios que consigan vender contenidos atractivos.

—Fue uno de los primeros en mostrar investigaciones periodísticas en los museos.

—Cuando presenté Desaparecidos en el Musac me convertí en el primer periodista en exponer en un museo. Yo le pedí al equipo del Musac que me nombrara como autor, no como artista. Yo quería poner fronteras entre mi trabajo y el mundo del arte. Lo sorprendente es que no cambien mi forma de trabajar porque yo me habría negado a hacer las cosas de otra manera. Mis fotografías estaban en un museo, pero no cambié mi forma de presentar el trabajo. Lo que sí tengo que decir es que en España los museos, por ejemplo el Reina Sofía huye de la exposición documental, del periodismo. Es muy difícil encontrar exposiciones de españoles especializados en fotoperiodismo documental en el Reina.

—¿A qué lo achaca?

—Al mercantilismo del arte contemporáneo. Los directores y determinadas personas vinculadas al mundo se creen muy por encima del resto y parece que las cosas que vienen de fuera son mucho mejores a las que se hacen aquí. es sorprendente porque eso no lo hace nadie. No lo hacen los alemanes, ni los franceses ni los anglosajones, que priman lo propio. Aquí tenemos un concepto basado en la devaluación de lo propio.

—¿Qué trabajo de investigación en España le gustaría hacer?

—Me gustaría probar con cifras y datos las vinculaciones vergonzosas entre el periodismo y los poderes fácticos, el político y económico. han fagocitado la independencia de los medios de comunicación. Los han comprado a cambio de publicidad institucional y publicidad. Hay medios que critican duramente cuando la gran corrupción de un partido que se devalúa cuando se trata del partido que nos interesa. Eso lo han hecho todos los medios españoles y es una realidad escandalosa. Se podría demostrar con datos que siempre que un medio se doblega es porque ha recibido financiación institucional.

—¿A qué periodistas merece la pena leer?

—No quiero dar nombres, pero yo hago lo siguiente: antes de leer un reportaje, miro el nombre de la persona y según quién sea paso la página o me detengo y lo leo. Sé quiénes son los profesionales decentes, cuáles hablan sólo cuando interesa, quiénes son los recaderos, quiénes se callan cuando la cosa se complica y cuáles se dedican a halagar o a hacer las necrológicas vergonzosas en las que se olvidan siempre lo que hay que contar de fondo.