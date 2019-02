«Nos dicen que este es el Cooper más en forma de los últimos años»

Lugar: Espacio Vías.

Hora: 22.00.

Entradas: 18 euros en taquilla.

pacho rodríguez | león

Lo suyo fue pop al primer vistazo. Sí, eso, un flechazo. Con la música. No eran tiempos de dispositivos que suenan en las orejas cuando vas por la calle, pero a él, seguro, se le veía ir y venir, que iba oyendo algo del instituto a casa y al revés. Y que es eso que a algunos les suena en la imaginación o la memoria, en la cabeza, y que a veces hasta da para hacer una canción. Con Álex Díez hay tanta declaración de intenciones que podría confundirse su amor por la música con un ejercicio de estilo. Pero no es así. Seguro que hay una canción de Elvis Presley o de Keith Richards, o de Stray Cats, John Lennon más Stevie Wonder, la movida española, y así, que forma parte de su pentagrama de los gustos. Si tuviera tiempo. Lo fácil sería asociarlo a Paul Weller o a una ristra imparable de bandas que él almacena en un disco duro que es tan completamente pop como, al final, abierto a más corrientes. Y, de vez en cuando mucho, hacer el mod, dice. Con el tiempo, Alejandro Díez Garín ha acotado su campo de acción en músico y editor. Participa en eventos que le merezcan la pena y practica, al hilo de todo, los vasos comunicantes de la amistad que perdura. Pero, como hoy, hay días en los que se trata de enchufar la guitarra y poner en práctica la teoría. Entonces, lo que se impone es recorrer una trayectoria de músico, autor, personal e intransferible. Algo, que en un tipo que no para de recopilar informaciones pendientes, pero luego consigue sonar a él mismo como nadie en España, hace pensar que el invento funciona. Y el momento de Cooper suele ser sobre el escenario, porque si fuera revival sería revival con mucho futuro, sonando canciones marca de la casa, y muchas veces logrando canciones inolvidables. Tal vez, sin quererlo o no, contribuyendo a que alguien después se encargue de que no se olviden, y que alguien esté dispuesto a la pasión del completismo, porque hay canciones que merecen la pena. Hoy hay una lista buena que sonará en el Espacio Vías que lo son sin discusión. Da para un buen top ten. Y es que se trataba sólo de eso: hacer buenas canciones.

Y sí, hoy toca Cooper en León. Que es como celebrar que la ciudad mantiene vivas sus constantes musicales. Cooper es Álex Díez pero con todo el espíritu de banda, con incorporaciones en metales, teclados y una riqueza sonora que lo identifica como gran creador pop en toda su extensión y con todas las consecuencias. La base histórica, con Dani Montero, Mario Álvarez y él mismo les permite el derecho de ser arte y parte de la historia musical leonesa. Pero ellos apuestan a lo nuevo, esto es a Tiempo, temperatura, agitación (Elefant Records), su último disco. También habrá canciones anteriores, claro, pero sonarán sus últimas joyas: como Islandia. Aunque hoy no hace falta ir lejos, porque Cooper descarga su repertorio en casa, en Espacio Vías, y junto a Tiempo, temperatura, agitación, seguro que también habrá emoción, calor y velocidad.

—Han esperado lo suyo para tocar en León. ¿Por alguna razón especial?

—Habíamos tocado en las fiestas y había que dejar pasar el tiempo. Y lo que tenía claro era que quería tocar en un recinto cerrado. El Espacio Vías era el mejor para todo. Por eso, le propuse a Guille Gran Café que nos lo organizara de esta forma.

—¿Tocar en León tiene todavía su parte emocionante?

—Me hace ilusión pero no me pone nervioso. Estoy tranquilo porque sé que el grupo suena muy bien. De hecho, nos dicen que es el Cooper más en forma de los últimos años. Hombre, me parece que será emocionante por los más jóvenes de la banda, que ellos sí que están en ese momento en el que tocar en casa es importante. Incluso fíjate que Inés, nuestra teclista, está embarazada. Así que para ella va a ser muy especial.

—¿Cómo afronta el directo con disco nuevo?

—Compuse estas canciones pensando mucho en el directo. La gira Popcorner fue una fiesta y a mí me gustan mucho las fiestas. No quería que parara. Y tocamos bastantes más de las nuevas canciones del disco de lo que suele hacerse de media. Pero la verdad es que en este repertorio hay de todo.

—¿El público que le sigue recibe bien la propuesta?

—Incluso a este concierto sé que viene gente de fuera de León, que ya nos ha visto este año varias veces. Creo que Cooper tiene un público que quiere que continúe habiendo canciones nuevas.

—De los días de grabación en Villafranca del Castillo a estos ensayos previos al concierto de hoy, ¿hay alguna canción que le sorprenda por cómo resulta en directo?

—Islandia es una canción de mis favoritas. Incluso intenté que fuera la que abriera el disco. Pero no convencí a Elefant Records y es la que abre la cara B. Aunque esta canción en especial es de las que, en directo, más disfruto tocando.