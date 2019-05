La novela que surgió de la yihad

Lugar: Colegio San Juan de la Cruz (calle Daoíz y Velarde, 52).

Hora: 20.00.

verónica viñas | león

Dos momentos inconexos fraguaron La seducción de la niebla: Alepo, la ciudad mártir de Siria, y una conversación de su hija con su mejor amiga. Al leonés Miguel Ángel Recio, que por entonces rastreaba en una oficina del Tesoro Público el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, le conmocionó el caso de una menor alemana que fue encontrada por las tropas estadounidenses en Alepo. «No se sabía si estaba presa o había colaborado con los yihadistas», recuerda. El actual director general de la Sgae sabía que ahí había una buena historia, pero ignoraba entonces como abordarla. La chispa surgió observando a su hija María de 16 años y a su amiga Ana, muy diferentes entre sí, pero muy compenetradas. El título de la novela —La seducción de la niebla— es una metáfora que alude a la atracción que produce lo desconocido y, en este caso, por qué una chica española acaba en territorio sirio.

El libro, inspirado finalmente en los personajes reales de María y Ana, es un relato sobre la amistad; también sobre «la tenacidad» de buscar hasta el final a la amiga que ha desaparecido en un territorio hostil. Un retrato de dos jóvenes que se ven obligadas a madurar por la fuerza de las circunstancias.

Es la segunda incursión de Recio en la literatura, tras publicar hace un año La oficina de la cuarta planta, que transcurre en la oficina pro cautivos del Palacio Real de Madrid durante la I Guerra Mundial, donde se recibieron más de 200.000 cartas de toda Europa de familiares que buscaban a soldados desaparecidos. «Son dos novelas muy diferentes. Esta es más contemporánea, con más diálogos e intriga. Estoy muy contento con ella», confiesa el autor, que ha elegido para presentarla hoy en León el colegio San Juan de la Cruz, en el que estudió EGB. Mañana se reencontrará en una comida con 25 compañeros a los que no ve desde hace cuarenta años.

A pesar de que las protagonistas son dos jóvenes —de 16 años al inicio de la historia y de 19 cuando concluye—, no se trata de una novela juvenil, sino intimista. Lamenta que la generación de su hija lea poco y no conozca «el reposo de la lectura, que significa que no todo hay que recibirlo en grandes cantidades ni en grandes sensaciones».

Si la primera novela fue una especie de prueba de fuego, con La seducción de la niebla Recio parece haber reafirmado su decisión de seguir escribiendo. Ya tiene avanzada una tercera novela, de la que adelanta que aborda la historia de tres hombres con tres adicciones.

Si alguien piensa que le ha pasado desapercibido un escenario cargado de intrigas como el palacio Longoria, un espectacular edificio renacentista y sede de la Sgae, donde Recio tiene un privilegiado despacho, él ya considera que puede ser fuente de inspiración para la cuarta o quinta novela. Como director general se encuentra «en el medio», entre el equipo de gobierno y el equipo técnico. Asegura que «hay gente muy entregada a la causa. Los autores no siempre son famosos, también los hay humildes que necesitan incluso recibir una ayuda de la Sgae», dice.