Nueva oportunidad para que las Cuevas Menudas sean visitables

Típico en leon gastamos un dineral en recuperar monumentos y bienes muebles como retablos y luego no se ponen en valor ....señores eso es lo que hay que hacer poner en valor y hacerlo visitable como ejemplo sino para que sirve gastarse una millonada en arreglar un retablo plateresco si luego no se promociona con una ruta de retablos que los una y los ponga en valor y no quede para el disfrute de unos pocos vecinos y visitantes de los pueblos de los alrededores en los funerales. Pongan en valor nuestro patrimonio y las cuevas menudas y añadan una tirolina al lugar y el lleno será total y sino al tiempo ...