Paco Díez pone al día el legado de los cantautores

Lugar: Teatro San Francisco.

Hora: 21.00.

Entradas: 12 euros.

Paco Díez —miembro del mítico grupo folk La Bazanca, experto en música judeoespañola, dueño de un sorprendente museo de instrumentos (en Mucientes, Valladolid) con más de 450 piezas, y tantas otras cosas— ofrece hoy un concierto en el activo Teatro San Francisco de la capital leonesa, en la avenida la Corredera (los Capuchinos).

Pero el recital no estará basado en la música histórica o popular, en las que es un gran experto, sino en otro estilo que también conoce bien: «En la segunda mitad del siglo XX se consolidó la figura del cantautor —explica—, cantante, autor y compositor de temas que aludían a todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el nacimiento a la muerte y que, abundando sobre todo en el amor y en ?el desamor, no olvidaban otras preocupaciones sociales que siguen tan vigentes como el paro, la emigración o la política, entre otras».

«El ramillete de temas que he seleccionado para este concierto —anuncia— responde a aquellos poetas e intérpretes que me han marcado más profundamente, desde Serrat a Sabina, pasando por Aute, Cecilia o Antonio Vega, entre otros, sin olvidar a los compositores franceses como Georges Brassens, Moustaki, Editt Piaf o Jacques Brel, que tanto influyeron en todos los cantautores no solo europeos, sino de todo el mundo».

Nacido en Piñel de Abajo (Valladolid), licenciado en Filología y músico autodidacta, Díez comenzó su andadura musical en 1978 orientando la mayor parte de su trayectoria a la divulgación de la cultura musical ibérica, con su personalísima voz acompañada por la guitarra, la zanfona, la mandola, la gaita o las percusiones, además de un sólido bagaje etnográfico respaldado por un riguroso trabajo de recopilación del saber tradicional por diversas zonas de la Península Ibérica.

Condecoración

Apasionado de los instrumentos tradicionales de España y Portugal, cuenta con el único museo de iniciativa privada que alberga casi 500 piezas de ambos países, así como una importante colección de gaitas del mundo. Como solista, es uno de los mayores exponentes de la música judeo-española, y fue condecorado por las autoridades culturales sefardíes a causa de su esfuerzo continuado en esa labor.

Tras más de 30 años dedicado a la música ha grabado 16 discos y ofrecido más de 2.500 conciertos tanto en solitario como con su grupo La Bazanca, así como con otras formaciones de Francia y de Portugal, y ha protagonizado actuaciones y giras en países como Francia, Alemania, Italia, Grecia, Suecia, Portugal, Eslovenia, Bulgaria, Polonia...