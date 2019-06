Premios de ‘mayor cuantía’

césar combarros | valladolid

Con «sorpresa», con «una buena dosis de incredulidad» y con «responsabilidad» por haber logrado interesar con su último libro al jurado del Premio de la Crítica de Castilla y León, Tomás Sánchez Santiago recibió meses atrás la noticia de que le habían otorgado el galardón a Años de mayor cuantía (Eólas Ediciones, 25 euros). La novela, como él mismo reconoció ayer en la entrega del reconocimiento, «es un itinerario sobre la condición humana, sobre lo que a todos nos configura como seres humanos: el miedo, el azar, la identidad, la compasión... mimbres que todos tenemos».

El escritor zamorano, afincado hace décadas en León, recibió en el marco de la 52ª Feria del Libro de Valladolid el XVII Premio de la Crítica de Castilla y León por una obra en la que ha trabajado los últimos tres lustros, poco después de finalizar Calle Feria, que le valió el XI Premio de Novela Ciudad de Salamanca en 2006. Poeta vocacional y autor de varios libros de relatos, hoy reconoció que no se considera a sí mismo un novelista: «Es una paradoja pero es cierto. Yo no me dedico a hacer novelas, las dos novelas que he escrito me han asaltado y yo me he dejado convencer por los propios textos de que aquello podía desarrollarse hasta culminar en dos novelas un tanto singulares como son Años de mayor cuantía y ‘Calle Feria», explicó.

En ambos caso, según detalló, el detonante de la narración fue un relato originado sin una vocación inicial de ser demasiado largo. «Uno nunca sabe dónde va a terminar aquello que ha empezado, y en este caso supuse que era un relato con cierta capacidad terapéutica para mí, porque necesitaba escribirlo, y punto. Pero aquello creció de una manera tentacular y unos personajes fueron llamando a otros hasta que me encontré un escenario hecho y una serie de criaturas de las que tenía algo que decir. De una manera no muy temeraria podríamos decir que la novela se acaba configurando por sí sola, a partir de un cierto momento, y lo que tienes que hacer tú es seguirla», relató.

Tomás Sánchez Santiago reconoció que Años de mayor cuantía es «una novela cómoda», ya que presenta «muchos ángulos y aristas que permiten que lectore smuy diferentes puedan entrar en su propuesta.