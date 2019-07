La psicodelia de Mohama Saz llega al Musac

Lugar: patio del Musac.

Hora: 22.00.

Entrada: gratuita.

dl | león

El patio del Musac acoge esta noche, a las 22.00 horas, un nuevo cocierto del programa Summer Fun con la actuación de Mohama Saz, banda madrileña cuyos sonidos transitan desde la psicodelia al jazz y del rock al folk. Mohama Saz utiliza instrumentos como el clarinete o el baglama turco, todo ello enriquecido con sonidos y ritmos del Este.

El recorrido de Mohama Saz se inicia en 2014, cuando comenzaron a experimentar con un instrumento tan inusual como el baglama saz eléctrico, iniciando una mirada a Oriente y a África, para más tarde ampliar fronteras a los Balcanes, Armenia, Grecia y más recientemente a Latinoamérica. Con un estilo próximo al free jazz y al espiritual jazz, se sienten conectados a formaciones tan únicas como Ersen u Orkestra of Spheres. Esa mezcla tan peculiar ha dado lugar a un sonido propio, que ellos mismos denominan Mediterranean Psych Rock. Entre su producción destaca su tercer disco, Viva el rey (2018), donde amplían su singular concepto del ‘ambient’. Su planteamiento en directo desarrolla un exotismo único, que algunos definen como la experiencia más sensorial del rock español reciente y que podrá vivirse de primera mano en su primera actuación en León.

El programa Summer Fun, concebido por el músico y agitador cultural afincado en León Juancho López, propone un recorrido personal por el rocanrol y su voluntad más lúdica y hedonista a través de cuatro conciertos, que estarán precedidos de pinchadas a cargo del colectivo leonés BocaOreja a partir de las 21.00 horas. El ciclo, que toma su nombre del legendario hit de Barracudas incluido en el álbum Drop Out with The Barracudas (1981), incluye cuatro propuestas que tienen como nexo común del rocanrol de vanguardia en su vertiente más lúdica y hedonista’.

Los conciertos suponen un recorrido por el panorama nacional e internacional del underground más reciente, deslizándose entre sonidos neo indie, referencias world music, revisionismo contemporáneo y espíritu big band en su versión más frenética. El concierto, con entrada gratuita hasta completar el aforo, estará precedido de una pinchada a cargo de Maelstrom & Le Marajal. La programación continuará el día 18 con la reivindicación soul de The Agapornis, para concluir el 25 con la banda The Dustaphonics.