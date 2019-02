'Recadito' de Netflix a los Oscar con su película de Scorsese

En Netflix no dan una puntada sin hilo. En una acción muy estudiada de promoción (sin duda uno de sus mejores activos), la conocida plataforma de televisión por internet ha lanzado pocas horas antes de iniciarse la gala de entrega de los Oscars el primer tráiler de su nueva superproducción, 'The Irishman', película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por un cuarteto de primera: Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel.

Así, cuando las redes sociales parecían estar centradas en la entrega de los premios de Hollywod, el nuevo 'pelotazo' de Netflix ha conseguido 'desviar' un poco el centro de atención. Lo suficiente volviese a dar un 'recadito' a la industria tradicional de Hollywood, a la espera de los que poco después pudiera pasar con su filme 'Roma' (que finalmente ha conseguido el Oscar a la mejor película extranjera).

Already in LOVE with this film. A truly iconic combination of actors, writer and director. The Irishman, directed by Martin Scorsese... in theaters and on Netflix this fall. pic.twitter.com/de5bzEqbEi