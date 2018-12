Rosalía se arranca por bulerías en el Tablao Cordobés de Barcelona

La cantante Rosalía lo pasó muy 'buenamente' la noche del este pasao miércoles en el Tablao Cordobés de Las Ramblas. Tan cómoda se sentía rodeada del cuadro flamenco del local y disfrutando de la actuación de grandes del baile como 'Yiyo' Fernández, Karime Amaya, Paloma Fantova y a la cantaora Fabiola Pérez 'La Fabi', que la artista ganadora de dos Grammy latinos subió a escena y se arrancó por bulerías.

La cantante de Sant Esteve Sesrovires que ha triunfado internacionalmente con 'Malamente' puso la guinda al fin de fiesta tras aceptar la invitación de los protagonistas del espectáculo a cantar con ellos. Rosalía se dejó llevar por la inspiración del momento y se arrancó a cantar por bulerías en ese espacio íntimo con capacidad para 150 espectadores. El video que se grabó de esta espontánea colaboración -que ya circula por las redes sociales- se puede ver a Rosalía cantando sin micrófono vestida con ropa cómoda -mallas negras, sudadera y deportivas blancas-, elegante y natural, disfrutando de ese arte flamenco que empapa sus creaciones, fruto de un cruce entre tradición y modernidad.

"Muchos artistas suelen unirse a la fiesta. Es lo habitual aquí. Hace poco también estuvieron María Terremoto y Mayte Martín, dos primeras figuras del flamenco que han estado que también subieron a escena", ha recordado Maria Rosa Pérez Casares, directora de El Tablao Cordobés. Rosalía había acudido al local cuando no era tan famosa. "Hasta ahora había venido como aficionada al flamenco pero no la había oído nunca cantar en vivo. Aquí no tenemos micro, así que ha sido muy valiente y muy honesta de salir a cantar así".