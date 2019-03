El señor Ibrahim como homenaje al teatro

DL | LEÓN

Lugar: Teatro San Francisco

Hora: 20.00

Entrada: 8 euros

‘El señor Ibrahim y las flores del Corán’ llega al teatro San Francisco de la mano de la compañía La Submarina con motivo del Día Mundial del Teatro y dentro del ciclo León Escena.

La representación teatral recrea el París de los años setenta. Momó, un joven muchacho judío se hace amigo del tendero árabe de la calle Azul. Pero el tendero podría no ser árabe, la calle Azul podría no ser azul y el muchacho podría no ser judío, ya que la historia que se cuenta es mucho más que eso: es la muestra del amor, la tolerancia y el respeto. Situada en las afueras de una ciudad en la que conviven religiones, razas, culturas, costumbres y también prejuicios que, en muchas ocasiones, nos hacen apartarnos de nuestro vecino sin ni tan siquiera darle la oportunidad de conocerlo.

Miguel Barajas se meterá en el papel del señor Ibrahim ¡y Javier Bermejo lo hará en el de Momó. Ellos dos, junto con Alberto Díaz, son los encargados de La Submarina, que pondrá en escena la adaptación teatral de la novela homónima de Eric-Emmanuel Schitt.