La Sgae, a punto de reventar

miguel lorenci | madrid

La presidenta de la Sgae quiere encontrar in extremis una salida a la enésima crisis de la sociedad. Pilar Jurado solicitó ayer una mesa de diálogo urgente con las editoriales de televisión y las editoriales multinacionales discográficas, en la que pide también la participación del Ministerio de Cultura, para desbloquear la entidad. Son las editoriales la oposición más férrea a los nuevos estatutos, que no pudieron ser aprobados en la tensa asamblea del lunes al no contar con el respaldo necesario de dos tercios de los votos. En una nota enviada a los medios, Jurado dice «perseguir así el consenso y el acuerdo para superar las diferencias que les enfrentan e impiden el óptimo desarrollo de la entidad y el cumplimiento del último requisito para completar la reforma». Jurado ha invitado por carta a esa mesa de diálogo a Juan Ignacio Alonso, en representación de Sony/ATV y Santiago Menéndez Pidal, en representación de Warner Chapel, ambos miembros de la Organización Profesional de Editores de Música (OPEM); y a Nuria Rodríguez, como representante de Atresmedia. Asímismo, ha solicitado la participación de la directora general de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, Adriana Moscoso, «dada la labor de tutela sobre la Sgae que ejerce el Ministerio».

El ministro de Cultura, José Guirao, no quiso ayer hacer declaraciones sobre la Sgae. Los partidarios de la aprobación de los estatutos se quedaron a cuatro puntos de lograr su objetivo el lunes. «Lo triste y significativo es que todos los enemigos de la Sgae se han juntado para rechazarlos», afirma el dramaturgo leonés Fermín Cabal, miembro de la vicepresidencia de la Junta Directiva encabezada por la soprano Pilar Jurado, actual presidenta.

Esos «enemigos», especifica Cabal, son «los que han sacado tajada de ‘la rueda’ y los editores (las multinacionales de la música), que quieren reventar la Sgae desde dentro para crear su propia entidad».

Cabal ofrece detalles sobre los beneficiarios de ‘la rueda’: «Son unos 400 socios que se han repartido, los que menos, 80.000 euros al año, y los que más, 300.000 euros. ¿Cómo va a aprobar esta gente unos estatutos que les quitan sus privilegios?», expone. «Están encabronados. En la asamblea tomó la palabra una de estas personas de ‘la rueda’. Decía que les íbamos a quitar el pan de sus hijos. Mentira. Lo que queremos hacer con los nuevos estatutos es que no te lleves el dinero de los otros, que es lo que estabas haciendo antes». También critica Cabal a las multinacionales extranjeras, «que siguen defendiendo un sistema de explotación de los artistas, llevándose el 50% de sus ganancias».