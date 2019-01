«Si no cantamos ciertos temas, no nos lo perdonan»

Lugar: Auditorio Ciudad de León.

Hora: 19.30.

Entradas: 30 euros (tienda Color Plus de calle Ramón y Cajal, 5, y Restaurante Celso).

e. g. | león

El ‘mozo’ leonés de Mocedades es su manáger pero también una de sus voces después de una sustitución temporal... que se convirtió en permanente. Hoy, el grupo ofrece en el Auditorio Ciudad de León temas, melodías y un estilo coral que ya forma parte de la historia sonora de ambas orillas del océano.

—¿Cuál cree que es el secreto de Mocedades? ¿Por qué su música y su espíritu continúan a pesar de los años?

—Mocedades se ha convertido en la banda sonora de varias generaciones, tanto en América como en España. Y su secreto está, sin duda, en haber mantenido la esencia de la polifonía que Juan Carlos Calderón creó expresamente para el grupo.

—¿Con qué se encontrarán los aficionados que hoy acudan al Auditorio Ciudad de León?

—Se encontrarán con canciones nuevas y de siempre, y con la grandiosidad de escucharlas acompañados por 50 músicos de la Banda de Música de Zamora. Haremos un repaso por estos 50 años de trayectoria, y habrá momentos para que el público se una a nosotros para cantar himnos como Eres tú.

—¿Qué canciones son las preferidas del grupo y por qué?

—Los éxitos de Mocedades siempre están unidos a nuestro maestro y mentor Calderón, por lo que nunca podemos descartar Tómame o déjame, La otra España, El vendedor, Secretaria, Eres tú, Quién te cantará... si no interpretamos estos éxitos, el público no nos lo perdonaría.

—¿Qué os suele transmitir el público después de los conciertos? ¿Qué es lo que más aprecian o les gusta de Mocedades?

—Lo que más gusta al público es el momento en que nos quedamos solos en escena, sin más instrumentos que nuestras voces y una guitarra, ahí es donde se produce la auténtica magia de Mocedades...

—¿Nota que hay relevo generacional en el público?

—Hay relevo, sin duda. Hace un mes, en nuestro último concierto en Miami, pudimos observar que las dos primeras filas del James L. Knight Center estaban ocupadas por los estudiantes del tercer curso de ingeniería de una prestigiosa universidad de Florida, que no pararon en toda la velada de corear y jalear. Eso nos motiva para seguir adelante y ver qué no sólo Mocedades se renueva, si no que nuestro público también.

—¿Es que hay también ‘evolución’ en Mocedades?

—Resulta evidente que un grupo con más de 50 años de trayectoria tiene que renovar a sus elementos, y Mocedades, a lo largo de estos años, ha tenido bajas por fallecimiento, cansancio, jubilación y otros motivos, pero tenemos la suerte de contar con el liderazgo de nuestra compañera y fundadora Izaskun Uranga, que continúa con mucha fuerza junto al resto de compañeros, que ya suman en algún caso casi 25 años en la formación como Fernando González o Rosa Rodríguez.

—¿Cómo ha encajado el ‘elemento leonés’ en el grupo?

—(risas) Pues para mí es un honor formar parte de esta agrupación y a la vez una responsabilidad, ya que además soy el mánager del grupo. Gracias a Mocedades he visitado todos los países de America excepto Brasil, y he tenido la fortuna de cantar en los espacios más importantes de La otra España (parafraseando la canción), como el Auditorio Nacional de México, el Teatro Nacional de Costa Rica o el United Palace de New York, entre otros muchos. Y a modo de chascarrillo en los conciertos comento que, como mocedades viene de mozos, tuvieron que buscar a un joven leonés para que se siguiera llamando Mocedades, ya que si no se llamaría Más edades (risas).