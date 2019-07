El soul gaditano inunda el Musac

El Musac acoge, a las 22.00 horas, una nueva sesión del programa de conciertos Summer Fun, que se celebran en el patio del museo, donde los sonidos soul y deep funk de la banda gaditana The Agapornis serán los protagonistas.

The Agapornis nacen en 2008 con la intención de reivindicar sonidos actuales tamizados por la cultura soul y deep funk. Su primer álbum, Roll Out (2014), canaliza ese espíritu de música negra aunando juegos vocales y una hipérbole de matices sonoros. Su directo es un campo de experimentación en el que refuerzan su tendencia a redefinir la multi-instrumentación como acontecimiento colectivo y de actitud divergente al actual individualismo. En definitiva, son una big band para los nuevos tiempos, demostrando directo tras directo que el público no se equivoca al seleccionarlos como uno de esos recuerdos imborrables que únicamente cierta música puede lograr.

El programa Summer Fun, concebido por el músico y agitador cultural afincado en León Juancho López, propone un recorrido personal por el rocanrol y su voluntad más lúdica y hedonista a través de cuatro conciertos, que estarán precedidos de pinchadas a cargo del colectivo leonés BocaOreja a partir de las 21.00 horas.

El ciclo, que toma su nombre del legendario hit de Barracudas incluido en el álbum Drop Out with The Barracudas (1981), incluye cuatro propuestas que tienen como nexo común del rocanrol de vanguardia, con la intención de ampliar el espectro del rock.

Los conciertos suponen un recorrido por el panorama nacional e internacional del underground más reciente, deslizándose entre sonidos neo indie, referencias world music, revisionismo contemporáneo y espíritu big band en su versión más frenética.

La programación de julio concluirá el día 25 con la actuación de la banda londinesa The Dustaphonics.