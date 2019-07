Terrier abre el ‘Summer Fun’

Lugar: patio del Musac.

Hora: 22.00.

Entrada: gratuita (hasta completar aforo).

dl | león

El Musac programa para las noches de los jueves de julio y agosto dos ciclos de conciertos gratuitos en el patio del museo, que arrancan hoy, a partir de las 22.00 horas, con los madrileños Terrier. En julio el programa Summer Fun, concebido por el músico y agitador cultural afincado en León Juancho López, propone un recorrido personal por el rocanrol y su voluntad más lúdica y hedonista a través de cuatro conciertos de los grupos Terrier, Mohama Saz, The Agapornis y Dustaphonics.

Los conciertos estarán precedidos de pinchadas a cargo del colectivo leonés BocaOreja, a partir de las 21.00 horas. El ciclo, que toma su nombre del legendario hit de Barracudas incluido en el álbum Drop Out with The Barracudas (1981), incluye cuatro propuestas que tienen como nexo común del rocanrol de vanguardia en su vertiente más lúdica y hedonista. Los conciertos suponen un recorrido por el panorama nacional e internacional del underground más reciente, deslizándose entre sonidos neo indie, referencias world music, revisionismo contemporáneo y espíritu big band en su versión más frenética.

La banda madrileña Terrier inaugura los conciertos, de influencias eclécticas que se mueve cómodamente entre el sonido arty más contemporáneo de The Velvet Underground e influencias mixtas que incluyen a formaciones heterodoxas como Sinny&The Sunsets o Shimmering Stars. Entre sus varios álbumes publicados, destaca La Plaga (2016) por sus entregadas letras en castellano, melodías vocales dignas de The Byrds y un acompañamiento rítmico que desvela una de las formaciones musicales del futuro.

La programación continuará el 11 de julio con el free jazz de Mohama Saz, el 18 de julio con la reivindicación soul de The Agapornis y para concluir el 25 de junio con la banda londinesa The Dustaphonics.