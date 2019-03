La Teta Calva recala hoy en El Albéitar

Lugar: Teatro El Abéitar.

Hora: 21.00.

Entradas: 8 euros.

Se puede mezclar un hombre lobo valenciano, un viaje a marte sin billete de regreso, un cowboy tocando el banjo y un pijo bebiendo horchata gourmet en una obra de teatro? Llopis puede. Llopis es un hombre solitario que se cruza todo los días ante nuestras narices.

La Teta Calva pondrá en escena en el Teatro El Albéitar su trabajo escénico Llopis, una obra escrita y dirigida por Xavo Giménez, que cuenta la historia de uno que quiso ser alguien, una obra que surca caminos entre la risa y la desolación, entre la comedia ácida y la cruda realidad. La representación será a las 21.00 horas.



Un sólo actor. No hay técnicos, no hay músicos, no hay nadie más que Llopis/Giménez accionando su mundo. Un universo minúsculo de luces caseras, cámaras domésticas, comida rápida, instrumentos country y una fabulosa historia que contar, la de este llanero solitario que es Llopis.