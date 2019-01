«Todos estamos enredados, atrapados en algún sitio»

pacho rodríguez | león

Vuelve Fabián (Fabián Díez Cuesta, Biel, Suiza, 1981) a la actualidad discográfica con El rumor de los tiempos (La Viejita Música-El Sol Ediciones), y lo hace persiguiendo el relato de su vida e inspiración de los dos últimos años. No es un balance, porque las canciones han ido saliendo cada una, según su turno, y él no es de los de ir contando su vida como si fuera única. Pero todas están cosidas con el invento musical que el leonés ha ido fraguando desde hace una década. Por un lado, es el solista mejor acompañado del pop-rock. En un grupo de iguales que juntos tienen hasta algo de clan y controlan todas las fases de la producción. Además de trabajar siempre desde la independencia, Fabián cuenta también como fijo en su quiniela (en la que nada queda al azar) con Juan Marigorta, como productor desde sus Estudios Tripolares. Junto a él, que luego hace de guitarrista, etc., y Pepe López, a la batería, percusión y Hammond; David Nieto, al bajo, y el asturiano Alfredo González al piano, forman un grupo de indiscutibles que son el quinteto ideal que se convierte en Fabián y La Banda del Norte. Sí, hay equipo. Y con El rumor de los tiempos, una nueva colección de canciones en las que hay restos del pasado, mucho presente, y tal vez el apunte de que los tiros del futuro van hacia un sonido de banda ideal para despachar conciertos en los que la delicadeza no esté reñida con la energía. Prueba de ello son ya canciones de adelanto como la que da título al disco, El rumor de los tiempos, primer single, o El rey pescador, Venlafaxina, Los ídolos... Y que tendrán, entre otras, citas ineludibles de presentación el 4 de abril, en la Sala Caracol, local de solera roncarolera, y el 5 de abril en el leonés Espacio Vías.

—Escuchando las canciones de ‘El rumor de los tiempos’ parece que sólo compone cuando está inspirado. Más allá de un piropo sutil, ¿es cierto? ¿Hay muchas de sus canciones que hayan dando con sus acordes y letras a la papelera?

—Muchas gracias. Lo cierto es que, si llego a terminar una canción, se suele quedar en el disco. No soy de los que graban veinticinco temas y luego se quedan con diez u once. Me gustaría, porque tendría más margen para elegir, pero no funciono así. Si hay una chispa que me incita a componer una canción, sigo esa pista y empiezo a pulirla hasta que me convence. Si veo que no camina, la aparco y es raro que vuelva a trabajar sobre ella.

—Y a estas alturas, a día de hoy, ¿qué le inspira más, el encierro y trabajo íntimo, o la dispersión y paseo por las calles?

—Siempre he sido más propenso a estar solo en mi casa, a encerrarme en una habitación y empezar a hacer cosas, a ver qué sale. Sí es cierto que, cuando llevas unos cuantos días en esa dinámica, necesitas distraerte un rato, que el estímulo llegue desde otro sitio. También me gusta salir y ver el mundo. Las dos cosas son muy necesarias.

—¿Cuántas veces le ha llegado algún promotor iluminado proponiéndole hacer justo lo contrario de lo que hace?

—Pues tampoco te creas que muchas. Más al principio, cuando no me conocían y no sabían muy bien hacia dónde iba a tirar. Sí es verdad que de vez en cuando te encuentras con alguien que no acaba de entender tu propuesta y te ofrece cosas en las que no estás interesado ni de lejos. Pero bueno, «es el mercado, amigo».

—Da la sensación de que ‘El rumor de los tiempos’, al menos como asunto promocional, aparece más reforzado por la presencia de su banda: Fabián y La Banda del Norte, que sonaba más como eslogan de gira. Antes, es cierto, sonoramente igual de presentes. Pero ¿ha querido darles más imagen?

—Es verdad que siempre han estado presentes, pero en esta grabación mucho más. Las bases de todas las canciones están grabadas en directo, con Pepe y David tocando la batería y el bajo juntos. Además de sus instrumentos, Alfredo y Juan han grabado un montón de coros en todas las canciones, y a nivel de producción, Pepe con las maquetas y los arreglos y Juan en la grabación han estado muy implicados. Ha sido una gozada ver cómo las canciones crecían con ellos, y es justo que firmen el disco conmigo.

—También se destaca su absoluta independencia creativa... ¿Cree que es posible que haya esa independencia? ¿No estamos todos mucho más atrapados por dependencias varias de lo que incluso creemos?

—Sí, claro. En realidad todos estamos atrapados en algún sitio, enredados en algo. Y, ciertamente, no sé si sabríamos vivir de otra manera. En cualquier caso, la nota hace referencia a que nunca he estado atado a nada que me coartase de una manera digamos zafia a nivel comercial. Por desinterés de ambas partes, por supuesto.

—Eso de elevar a tema universal «los medicamentos...», «mi pareja», junto a los ya sabidos, está muy bien. ¿Se trata de abrir vetas temáticas?

—Los temas a tratar van saliendo de manera natural. Es el primer disco que saco viviendo en pareja, por ejemplo. Hay referencias a los medicamentos porque me han ayudado en circunstancias duras para mí. Hablo, en definitiva, de lo que me pasa, de las situaciones en las que me veo envuelto y de cómo me enfrento a ellas, con mayor o menor fortuna.

—Hablando de asuntos nuevos: ¿Cuál sería la última canción o grupo que le ha emocionado? ¿Ha habido alguno?

—Me gusta mucho una banda de Nueva York muy joven liderada por dos hermanos: The Lemon Twigs.

—En su caso, ¿quiénes serían sus clásicos y quiénes sus alumnos aventajados?

—Siempre he tenido querencia por los escritores de canciones anglosajones. Nombres que todos recitamos de carrerilla, de hoy o de antes, pero también me gusta mucho el Serrat de los 70 o el flamenco por alegrías, que me vuelve loco. Me gusta lo que me hace sentir. No creo que tenga ningún tipo de alumno, ni aventajado ni de otra manera... Sí que tengo la suerte de contar con compañeros de los que aprendo mucho.

—De usted se dice desde que es un orfebre como cantautor clásico, a, también, y más acertado, creo, que supera las connotaciones de los cantautores. Qué difícil es definirse, ¿no?

—Sí, es muy complicado. El tema de los cantautores siempre ha sido algo difuso. No es que todos los cantautores del mundo hagamos el mismo tipo de música; quiero decir que la canción de autor no es un género, igual que hay un cine de autor que propone películas de acción u otro que ofrece comedias. Sí es verdad que suele haber un cuidado especial con las letras, o por lo menos, se intenta transmitir un mensaje. Pero más allá de eso, casi cualquier género tiene cabida.