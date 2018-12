Tormenta púrpura en León

verónica viñas | león

Nadie quiere contar lo que se cuece detrás del Purple. Pero hay evidencias de que no todo es de color púrpura. El festival, que arranca mañana en el Musac con el psicodélico grupo californiano The Triptides, celebra 30 años en medio de una ‘tormenta’. Para empezar, el principal patrocinador, Estrella Galicia, ha suplantado a León como título del festival, cuyo dominio en internet está en venta. Es decir, no hay web oficial, sólo Facebook y una App que se puede descargar desde el domingo. Y, finalmente, tampoco los conciertos se han trasladado al Palacio de Congresos, como se anunció inicialmente, sino que se mantienen en el CHF.

Además, el Gran Café, que durante 18 años fue una de las ‘sedes’ del Purple, ha quedado al margen del programa oficial, aunque se ha montado su propio cartel a partir del jueves, con tres conciertos y seis horas de música cada día a cargo de reconocidos dj’s, bajo la denominación León se Mueve. La sala Glam toma el relevo y acogerá tres conciertos, los japoneses Gorilla, The Woolly Bushmen y The Gentlemen’s Agreements. Será una edición que rinda homemaje a la música sixtie norteamericana y no a las grandes bandas que han colocado en el primer plano al Purple durante tres décadas.

Muchas ‘barras y estrellas’

Más de la mitad de los grupos son estadounidenses, incluidos los tres que encabezan el cartel: Matthew Sweet, The Kinetics y The Resonars. La incorporación a última hora de la banda dublinesa The Hots Prockets ha permitido redondear el cartel, que finalmente se ha cerrado con 20 grupos.

El festival que empezó siendo mod y ahora es sixtie ya arrancó la semana pasada en El Albéitar con varias exposiciones y un ciclo de cine dedicado a la Nouvelle vague. The Triptides, que algunos califican como «la penúltima maravilla de la psicodelia californiana», da mañana el pistoletazo al puente púrpura. The Triptides ya estuvieron de gira en España en primavera con la promoción de su último trabajo, Afterglow, en el que mantienen toques sesenteros y esa música luminosa a la que se apuntaron los hipsters de la Costa Oeste. Además, el Musac acogerá al leonés Alex Asenjo y la asturiana afincada en León Carmen Alonso Sastre (Sundaywheeling Dj) en esta jornada inaugural del Purple.

Si se le presunta por el cartel de esta edición a Constan Chao, director artístico del Purple desde hace casi una década, destaca a Matthew Sweet, un músico que se deja ver poco por este país. «Es un nombre legendario de la escena power pop norteamericana, que ha sacado disco nuevo este año y que viene con una banda de lujo: Jason Victor (Dream Syndicate) a la guitarra, Rick Menck a la batería y Paul Chastain, de Velvet Crush, al bajo».

Otra ‘joyita’ son The Resonars, que pisan por primera vez Europa y «es una banda muy de culto en Estados Unidos, con su líder Matt Rendon al frente, que comenzó grabando todos los instrumentos en sus álbumes y que finalmente se decidió por montar una banda estable para llevar sus incontables éxitos al directo».

En cuanto a la banda de San Francisco The Kinetics, Chao considera que «pese a tener un recorrido bastante corto en los 90, dejó mucha huella en la escena sixtie, con un estilo más enfocado al soul y el mod jazz».

Uno de los grandes atractivos de esta edición es, sin duda, la participación de Hannah Williams and The Affirmations, una de los mejores voces de soul que ha dado el Reino Unido en las últimas décadas y que algunos consideran ya la digna sucesora de Amy Winehouse.

La representación patria corre a cargo de dos bandas legendarias, como son Los Imposibles y La Granja, a los que se suman los leoneses Los Modernos, con el ex Flechazo Héctor Escobar al frente. Chao también considera un lujo la presencia de The Hentchmen, una de las mejores bandas de la época dorada del Detroit de los 90. Otro de los platos fuertes es el músico hispano-holandés Max Messer, que prefiere ser denominado artista antes que mod y es fan confeso de los Beatles.

El reto es siempre mantener o superar la anterior convocatoria, que el año pasado se cerró con más de 11.000 espectadores y una taquilla que rozó los 100.000 euros, según las cifras que hizo públicas el Centro León Gótico, organizador del festival.

No sólo música

Como viene siendo habitual, además de mucha música, djs, alldayers, allnighters, el mercadillo, el desfile de moda sixtie y la feria del disco en Espacio Vías, así como las vistosas scooters —con concentración el sábado, a las 12.00, en Botines— habrá varias exposiciones. El Albéitar acoge El rugido del beat. Festivales Musicales en León 1966-67; Big Bang Pop!, de Dr Hofman; Purplephonia, con obras de Cristina Pedreira, Dr Hofman y Eva López Campesino; y Purple Weekend 30 años. En la Biblioteca Pública puede verse La era pop en imágenes: cultura, moda y actualidad en la prensa ilustrada de los 60. El jueves en Elektra Cómics tendrá lugar la presentación del libro Gene Clark. Vuela hacia el sol, de Álvaro Alonso, sobre el fundador y principal compositor de The Byrds. El Albéitar será escenario también de tres conciertos, Ken Stringfellow, The Trip Takers y Paul Collins, que actuará por partida doble en el Purple, ya que se unirá al Kurt Baker Combo.