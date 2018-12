Treinta mil noches de paz

CARLOS BENITO | data

Se puede poner en marcha un experimento muy interesante. Si buscamos en Spotify Silent Night, que es el título en inglés de Noche de paz, y dejamos que sea el azar quien decida qué versiones van sonando, emprenderemos un extraño viaje por el universo de la Navidad. ¿Probamos? Nuestro itinerario personalizado por las interpretaciones de este clásico entre los clásicos arranca con Jessie Kol (un matrimonio de Nashville), salta a The Isaacs (otra familia sureña que canta góspel a cuatro voces), prosigue con US Two (a estos no hay quien los localice, pero su interpretación con guitarra acústica acaba de editarse el mes pasado) y, como tampoco conviene abusar, va a concluir con los ignotos Island Blue Ensemble en plan ambientación para vestíbulos de hotel. Si lo intentamos en español, con Noche de paz, se nos irán diez minutos con Manuel Bonilla, IM Digital Orchestra, el Grupo Infantil Paphijos y Raya Real, en un alucinante itinerario que enlaza el evangelismo mexicano, la electrónica para todos los públicos, la música para niños y unas rumbitas que, la verdad, se agradecen un montón a estas alturas.

Podríamos seguir con cualquier idioma (en finlandés, por ejemplo, lleva el bonito título de Jouluyö, juhlayö y la entonan figuras como Kyösti Mäkimattila), pero con esto ya basta para hacerse un par de ideas, o incluso dos pares. La primera es que Stille Nacht, esa canción que escribieron Franz Xaver Gruber y Joseph Mohr hace ahora doscientos años, ha acumulado un número abrumador de versiones que sigue incrementándose cada semana y, sobre todo, cada diciembre.

Más de 26.000 versiones

La última vez que se pusieron a hacer las cuentas, en 2015, los responsables de Spotify dieron con 26.496 interpretaciones del villancico disponibles a través de su aplicación, suficientes para un par de meses de reproducción ininterrumpida. La segunda conclusión del experimento es que existe todo un underground de la música navideña, con interpretaciones de circunstancias ejecutadas por bandas más o menos inexistentes para hacer caja con composiciones de dominio público. La tercera es que a muchas de las versiones le viene grande este nombre, porque los responsables parecen centrar sus esfuerzos en evitar toda sorpresa al oyente, no vaya a ser que se le atragante el mazapán con una armonía inesperada.

¿Quién ha cantado Silent Night? La pregunta está mal planteada, porque resultaría más fácil ir señalando a aquellos artistas desnaturalizados que jamás la han incluido en un disco o en un concierto, aunque fuese como guiño entrañable en los bises. Aun así, en cualquier repaso de las versiones de este villancico, hay una que se debe destacar de manera inexcusable: la de Bing Crosby es el tercer sencillo más vendido de la historia, por detrás de White Christmas (también del bueno de Bing) y el Candle In The Wind de Elton John. Se suele decir que al vocalista estadounidense no le hacía mucha gracia grabar Silent Night, porque lo consideraba aprovecharse de la religión, y que por eso decidió donar los beneficios (cuantiosos) de su versión.

Silent Night se ha convertido en un coloso que fagocita todos los estilos. Ahí están Frank Sinatra, Julie Andrews, Aretha Franklin, Perry Como, Mahalia Jackson, Elvis Presley, Johnny Cash, Harry Belafonte, Nat King Cole, Paul Anka, John Denver, Fats Domino o Petula Clark, por lanzar una primera andanada de corte tradicional. La enumeración de versiones podría llenar medio periódico. Abarcan desde Mario Lanza o Alfredo Kraus hasta los heavies Manowar, que empiezan tranquilitos y acaban a guitarrazos, desde Kenny G a Joe Satriani, desde Los Panchos hasta Robert Fripp, desde Oscar Peterson hasta Chewbacca, desde Tammy Wynette hasta Rosa López, desde Enya hasta Christopher Lee, desde Sister Rosetta Tharpe hasta Rita Ora o Céline Dion.