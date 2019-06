La Universidad reúne a grandes autores de cómic

dl | león

La Universidad de León (ULE), en colaboración con el Grupo de Estudios sobre Cómic y Narración Gráfica, organiza dentro del programa estival un curso sobre Tendencias de la narración gráfica contemporánea, que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de julio en la colegiata de San Isidoro. Se trata de la primera vez que el cómic y la ilustración forman parte de las actividades estivales de la Universidad, después de siete años de ausencia en el programa. El curso contará con ponencias impartidas por varios de los investigadores del cómic más reconocidos del panorama universitario español, con la presencia de tres importantes autores de cómic español actual como Cristina Durán, Carlos Spottorno y Javier de Castro. Los principales objetivos del programa, ofertado bajo la dirección de José Manuel Trabado, profesor del Departamento de Filología Hispánica, se centran en mostrar la versatilidad de los recursos expresivos de la narración gráfica contemporánea. Carlos Spottorno desarrolla su labor profesional como fotógrafo, ha sido ganador de un European Press Prize en 2019 por un reportaje en forma de cómic, y es coautor de La Grieta, un cómic periodístico sobre las vidas de las personas que lo arriesgan todo por emigrar a Europa. Cristina Durán es autora del cómic El Día 3, sobre el accidente de metro de Valencia en julio de 2006. El leonés Javier de Castro, Premio Autor Revelación en el Salón del Cómic de Barcelona 2016, es miembro de la asociación de ilustradores PILA, y autor del cómic sobre cáncer de mama Que no, que no me muero.