verónica viñas | león

Ha cumplido su objetivo: dar visibilidad a la lírica. El tenor de Grajal de Campos Ignacio Encinas estará en la final del concurso La Voz Senior. Su interpretación de Mattinata, compuesta por Ruggero Leoncavallo en 1904 y dedicada a Enrico Caruso, le ha dado el pasaporte para el último duelo. El tenor leonés se batirá con Xavi Garriga, profesor de la cantante de moda Rosalía; la vocalista de los Mismos, la vallisoletana Helena Bianco; y el veterano Juan Mena, que ha dado la vuelta al mundo con su orquesta. Encinas, que brilló en el último programa con Tomatito cantando Sevilla, no cree que pueda alzarse con el premio por los temas que le ha escogido el programa. A él le habría gustado cantar Granada, pero le han impuesto el aria Recitar!, de la ópera Payasos, de Leoncavallo, en la que no tendrá más acompañamiento que un piano. Piensa que es una obra para un público melómano como el de La Scala de Milán, pero no para un concurso televisivo.

Consciente de que la lírica «no tiene posibilidades» frente al pop, anuncia: «Voy a pelear en la final como un león». «Daré lo mejor de mí mismo y que dios reparta suerte». Cree que la concursante mejor posicionada es Helena Bianco, muy popular en las décadas de los sesenta y setenta y «con un repertorio impresionante».

En el último programa interpretará a dúo con su coach David Bisbal El ruido, tema del disco Sin mirar atrás, publicado por el artista almeriense hace una década. Únicamente el ganador de La Voz Senior grabará un disco y actuará en un concierto con los cuatro coaches. Encinas tiene una apretada agenda de conciertos que inicia el día 29 en el Auditorio Julio Iglesias de Benidorm. Recorrerá buena parte de Italia y Francia con recitales y óperas hasta septiembre; y en Albania participará en el espectáculo Los diez tenores, con intérpretes de otros tantos países con los que es posible que inicie una gira.

Su paso por el programa de Antena 3 ha multiplicado el número de seguidores que tiene en youtube, le paran por la calle y «hasta te llaman los amigos de la mili», dice. El año próximo tiene previsto un recital en el Auditorio Ciudad de León con la soprano Marta Arce.