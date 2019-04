Los Wizards aterrizan por primera vez en León

Lugar: pub Babylon. Calle Santa Cruz, 10.

Hora: 21.45.

Entradas: 8 euros.

efe | león

Noche de alto voltaje en la sala Babylon de León con la actuación por primera vez en León de la aclamada banda bilbaína de hard-rock The Wizards. El concierto ha sido organizado por El colectivo Dead End León, asociación que organiza actividades culturales de todo tipo desde hace diez años y que intenta difundir la enorme y subterránea programación cultural de León.

The Wizards es una banda que se ha consagrado como uno de los mejores grupos del país de hard-rock y metal, habiendo actuado en festivales como el Resurrection Fest o el Hell Over Hammaburg (Alemania). Siguiendo la estela de su valorado anterior trabajo Full Moon in Scorpio, su nuevo disco Rise of the Serpent se atreve sin complejos con sonoridades más marcadamente de heavy metal.